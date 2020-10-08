【跑步】男子10000米女子5000米同創世界紀錄　最快跑鞋再惹爭議

一天之內，保持10年以上的女子5000米和男子10000米世界紀錄，先後被打破，震撼長跑界。 烏干達長跑新星查普達基（Joshua Cheptegei）與埃塞俄比亞女將捷迪（Letesenbet Gidey）近期均狀態大勇，由他們打破由兩大名將創下的紀錄本在情理之中，爭議再次出現在號稱「全球最快跑鞋」身上。

男子10000米世界紀錄由埃塞俄比亞名將比基利（Kenenisa Bekele）2005年創下的26分17.53秒，時間快得難以打破，15年來未受挑戰，直到查普達基冒起。

此子今年8月在摩納哥舉行的鑽石田徑聯盟賽事，才以12分35.36秒刷新比基利保持16年的男子5000米世界紀錄，較前紀錄快近兩秒。他當時在比賽前一天，已發出「破紀錄預告」，今次也不例外，也是朝着比基利的紀錄而來。

烏干達長跑新星查普達基（Joshua Cheptegei）狀態大勇，以飛快速度再創新世界紀錄。（資料圖片／Getty Images）

【埃塞俄比亞女將捷迪創5000米紀錄】（按圖放大）

這項在西班牙華倫西亞舉行的獨立賽事，從名字已可看出野心所在：《NN Valencia World Record Day》（華倫西亞世界紀錄日）。

由前跑手Jos Hermens創辦的荷蘭體育公關公司Global Sports Communication，成立一支名為NN Running Team的長跑隊，陣容星光熠熠，「跑神」傑祖基、中距離天王比基利和查普達基全部在列。他們為協助查普達基打破男子10000米紀錄，特別舉行這項一日賽，以科技和陪跑員支援他創佳績。

【烏干達長跑新星查普達基】（按圖放大）

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「史上最快跑鞋」助攻惹爭議

現年24歲的查普達基不負眾望，以26分11秒正達成任務，較比基利的紀錄26分17.53秒快6秒有多，表現驚人。同日較早前，22歲埃塞俄比亞女將捷迪亦以14分6.62秒，打破由同鄉師姐、長跑皇后迪芭芭（Tirunesh Dibaba）保持的5000米世界紀錄，她的時間較前紀錄快超過4秒。

備受爭議的是，查普達基與捷迪腳上均穿上被稱為「史上最快跑鞋」的Nike ZoomX Dragonfly釘鞋。近年Nike由路跑跑鞋到田徑釘鞋，均推出不同版本的「神鞋」，將各項賽事紀錄不斷推前，引發其他跑手不滿，「以科技提供不公平優勢」為由向國際田聯投訴。國際田聯經調查後加強對跑鞋的管制，但容許已流出市面的型號繼續參賽。

今次協助兩人刷新紀錄的不止「神鞋」，還有名為Wavelight的科技，以閃光燈來向跑手顯示破紀錄所需配速。

【一雙跑鞋，觸發全球爭議】（按圖進入）

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