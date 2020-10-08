【歐霸】阿仙奴放逐奧斯爾　落選25人名單　阿迪達早預示前途

阿仙奴中場奧斯爾於網上宣布，願意支付球會官方吉祥物「阿仙龍（Gunnersaurus）」扮演者Jerry Quy薪金。雖然這名德國中場可以拯救阿仙龍免於絕種，但可能救不了自己的「槍手」生涯，「兵工廠」的25人歐霸大軍名單沒有奧斯爾的名字。

阿仙奴自聘請艾馬利擔任主帥，奧斯爾上陣時間愈來愈少。來到阿迪達手上，他一度重返正選行列，但去季英超重開後，到今仍未上過陣。對上一次為阿仙奴落場，已是3月擊敗韋斯咸的英超賽事。

2013年由皇家馬德里轉投阿仙奴後，31歲的奧斯爾已為「兵工廠」上陣254場，並錄得44個入球及77次助攻。這名德國球星最近出手幫助被阿仙奴解僱的吉祥物扮演者Jerry Quy，願意代球會支付其人工，直到自己不再是「槍手」一員。

奧斯爾今年3月後未有再為阿仙奴上陣。（Getty Images）

歐霸規定25人名單中只能有17名非本土球員，阿迪達為了善用每一個非本土名額，最後決定棄用奧斯爾、後衛柏柏斯達夫普路斯、長期養傷的前鋒馬天利尼等5人。



奧斯爾是否已被阿仙奴完全放棄？阿迪達早前已給了一個頗為明確的答案。

奧斯爾宣布代阿仙奴支付「阿仙龍」扮演者薪金。（網上圖片）

阿迪達：「沒有機會球員不只奧斯爾」

9月記者會中被問到奧斯爾為何失寵，阿迪達答道：「你見到我選用的球員，每場陣容都會有變，所以不只是奧斯爾，每周都會有部分球員不在大軍名單之中，我們每周都絞盡腦汁去挑選最佳的球員落場。」

阿迪達自稱以狀態為揀人準備。（Getty Images）

阿迪達又指大軍名單榜上無名對誰都難以面對，「阿仙奴現時有26、27名球員，不可能讓他們全都有上陣時間」，並指自己揀人的準則，以狀態為先決條件。

這名西班牙教頭曾以奧斯爾背部有傷為由，剔除在大軍名單之外，但該名德國前國腳於網上指自己Ready上陣，「踢爆」阿迪達講大話。

不用打傘了，奧斯爾可能無份踢歐霸盃。（Getty Images）

阿仙奴將於10月22日在歐霸B組首戰奧地利球隊維也納迅速，同組另外兩隊對手為愛爾蘭的鄧達克及挪威勁旅莫迪。

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