【環意】離奇意外或因直升機低飛引起　意國車手疑脊椎骨折需退賽

環意單車賽日前再次發生古怪意外，兩名車手於第4站終點附近，突然被飛過來的欄杆掃低，意大利車手華卡文（Luca Wackermann）受傷頗為嚴重，椎骨疑似骨折，需要退出比賽。 有指今次離奇意外是由直升機低飛刮起亂流引致，各界促請國際單車聯會（UCI）調查事件起因。

Vini Zabu車隊兩名車手華卡文及荷蘭的雲安普（Etienne van Empel），在第4站的最後直路突然被怪風吹郁的欄杆掃低，但車隊表示「欄杆被吹起是因為直升機飛得太低引起了亂流」。

環意第4站終點路段為大直路，讓一眾衝刺車手「鬥爆」。（美聯社）

車隊所指的直升機，負責直播的高空拍攝，若賽事在平路完結，會從高位錄影車手於最後直路衝刺的片段，甚少會低飛。

華卡文即時送到醫院接受治理，Vini Zabu指出他出現腦震盪症狀，鼻骨骨折，椎骨亦似乎出現骨折，需要留院觀察，不能參加第5站賽事。相比起華卡文，雲安普幸運得多，只是雙手割傷。

有指引發意外的正是電視台的直升機。（網上圖片）

華卡文受傷不輕，需要退出比賽。（網上圖片）

有參賽選手質問為何會發生意外，職業單車手協會（Cyclistes Professionnels Associés）事後促請UCI徹查事件，表明「引起這嚴重意外的人需要負全責」，矛頭直指直升機機師。

華卡文及雲安普受傷倒地。（網上圖片）

雲安普賽後憶述事發經過：「我當時感到一股強風吹過，然後就見到欄杆飛過來，到我真的察覺發生了什麼事後，我已經倒在地上。我看到華卡文跟我一樣在地上，他流了不少血，一看就知道大事不妙。」

比賽主辦單位RCS Sport事後表示欄杆一般都會鎖好，非一般強風可吹動，唯一外在因素就是由電視台的直升機引起。