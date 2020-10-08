港超聯│富力撤出燕子崗　港甲等業餘聯賽有望重啟　省港盃料取消

香港足球總會董事局周四（8日）通過下季港超在10月24日開鑼，賽例及賽制都稍有變動。最值得留意的是，富力R&F的主場來季將不會設於廣州燕子崗運動場。

足總今日就2020/21年度港超聯安排等事宜召開董事會，通過新一季於10月24日開季。主席貝鈞奇透露，理文昨日於港超會議後向足總要求延遲開季的立場，令支持有關建議的球隊增至5隊。

足總今日召開董事會，通過下季港超聯在10月24日開季。（袁志浩攝）

足總通過後備席坐12人 菁英盃改賽制

據了解，足總打算於開鑼後首三周先舉行菁英盃賽事，讓各支球隊有充足時間備戰。菁英盃賽制亦有變動，下屆賽事9支球隊分兩組，每組首兩名會出線四強，再以淘汰賽爭奪冠軍。貝鈞奇補充，新一季將容許各隊後備名單由7人增至12人，並延續5個換人名額的安排，「1年（季）為限，我們會再檢討。」

富力過去3季皆以廣州燕子崗作主場，疫情下足總指球隊下季不會再於境外作賽。（資料圖片）

賽馬會社區盃將連續兩屆取消。（資料圖片）

對於球迷關心富力在疫情下、來季會否再以燕子崗為主場，貝鈞奇隨即否定：「富力主場會搬回香港，（有關安排在）開季後不會再有任何變動。」富力在2016/17年度球季空降港超，首季主場曾設於小西灣運動場，至2017年才獲足總批准於「境外作賽」。

港甲等業餘聯賽，若疫情不逆轉，有望重啟。足總指已展開為球隊註冊等前期工作。（資料圖片）

社區盃省港盃料再取消

另外，每年9月舉行的賽馬會社區盃，貝鈞奇指在欠缺觀眾及贊助下，賽事將連續兩屆取消，來年舉辦省港盃的可行性亦相當低。

至於女足、甚至港甲乙丙組等低組別聯賽，貝鈞奇稱足總已就賽事展開前期工作，「讓球隊先報名註冊、成軍，若再有任何消息，就可隨時開季，我們當然希望可盡快恢復這些賽事。」