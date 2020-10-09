【法網】波蘭19歲新星霸氣首度闖決賽　曾爆冷挫一姐　與姬寧爭冠

說起波蘭女子網球手，不少想起拉雲絲卡的名字，今年法網出現一個新名字，年僅19歲的小將施安迪（Iga Świątek），將與4號種子堅寧爭奪女單錦標，希望重演3年前奧絲達賓高殺入大滿貫決賽一擊即中的奇蹟。

法國網球公開賽戰至最後階段，今年女單錦標將落在來自美國的4號種子球手姬寧（Sofia Kenin）或波蘭新星施安迪在手上。

施安迪以不失一盤姿態殺入法網決賽。（Getty Images）

年僅19歲的波蘭小將施安迪，晉級過程先後淘汰15號種子禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）﹑中華台北的謝淑薇及「加拿大美少女」寶莎（Eugenie Bouchard），第4圈挑戰「一姐」夏納竟然爆冷直落兩盤6：1及6：2，僅花68分鐘擊敗對手，在4強以6：2及6：1輕取從外圍賽晉級的普多洛絲卡（Nadia Podoroska），以不失一盤姿態，首度殺入大滿貫單打決賽。

年僅19歲的施安迪擊敗普多洛絲卡，晉身法網決賽。（Getty Images）

黑馬施安迪的晉級過程（按圖放大）：

拉雲絲卡（Agnieszka Radwańska）生涯僅一次打入大滿貫決賽，年紀輕輕的施安迪已追平「大師姐」的紀錄，並成為首名波蘭女子球手打入法網決賽。

拉雲絲卡生涯僅一次打入大滿貫決賽，卻不敵細威屈居亞軍。（資料圖片／Getty Images）

施安迪去年才首度亮相大滿貫，曾經在去年法網爆冷擊敗中國的王薔，大滿貫第4圈是她最佳戰績。如今首度躋身最後4強，以該名19歲的小妮子表現十分淡定，全場各方面的處理相當成熟，她表示殺入決賽難以置信，「這是十分難以想像，雖然我深明自己有能力，但我依然感到驚喜，我從沒想過如今有機會爭標。」

施安迪一鳴驚人，她賽後表示難以置信。（Getty Images）

首度成年組碰頭 4年前青年組法網曾對壘

19歲的施安迪與21歲的姬寧合演十分年輕的女單決賽，二人雖然未曾在成年組賽事交手，然而兩人早在2016年的青年組法網16強曾經碰頭，當時施安迪以6：4及7：5獲勝晉級。

姬寧在4強以6：4及7：5力克7號種子姬維杜娃（Petra Kvitova）晉級，生涯第2次打入大滿貫決賽，姬寧憶述是一場相當緊湊的賽事，該名美國球手當然希望一報當年一敗之仇，並力爭今年第2次高舉錦標。

姬寧淘汰姬維杜娃躋決賽，與施安迪首度在成年組賽事碰頭。（Getty Images）

施安迪冀重演奧絲達賓高3年前奇蹟奪冠

施安迪今年法網走勢凌厲，職業生涯首度在法網打入大滿貫決賽，令人想起3年前的奧絲達賓高（Jelena Ostapenko）。當年20歲的拉脫維亞球手，首度躋身法網最後階段便一擊即中，決賽擊敗夏納，爆冷奪得生涯中首個大滿貫錦標，世界排名即時跳升至12位。

奧絲達賓高在2017年法網殺入決賽並隨即奪冠。（資料圖片／Getty Images）

近10年法網女單錦標得主：