【法網】拿度輕鬆闖決賽爭13度稱霸　祖高域苦戰近4小時晉級

法國網球公開賽，「泥地王」拿度與「一哥」祖高域在男單4強分途贏波，將於決賽上演二人生涯第56次交手。力爭第13次稱霸法網的拿度，過去12次殺入決賽未嘗一敗，如今祖高域當然希望打破拿度的金身。

法網男單頭兩號種子球手，祖高域及拿度在4強分途出擊，「泥地王子」添姆（Dominic Thiem）8強不敵舒華斯曼，無緣與拿度在4強碰頭，「阿根廷小巨人」今仗未能威脅「泥地王」，結果拿度以6：3﹑6：3及7：6擊敗舒華斯曼，第13次打入法網決賽，並力爭個人第20項大滿貫冠軍。

拿度4強輕取舒華斯曼，第13度打入法網決賽。（Getty Images）

【拿度闖決賽晉級過程】

頭號種子﹑「一哥」祖高域的過關路程不如拿度般輕鬆，該名曾患新冠肺炎的「一哥」鬥5號種子施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），祖高域首兩盤輕鬆以6：3及6：2領先，施斯柏斯及後急起直追，連取兩盤7：5及6：4追平，需要進入決勝盤分勝負。祖高域在決勝盤勢如破竹，一口氣連破施斯柏斯3個發球局，結果大勝一盤6：1，力戰近4小時才以盤數3：2淘汰施斯柏斯晉級。

祖高域力戰近4小時，最終以盤數3：2淘汰施斯柏斯。（Getty Images）

法網猶如是拿度的主場，過往12次躋身決賽，在決賽的奪冠率是100%，對「泥地王」第13度封王相當有利。祖高域與拿度曾55次碰頭，祖高域稍稍佔優贏得其中29次，二人曾經24次在泥地場上對壘，拿度當然有利，勝出當中的17次，而祖高域對上一次在紅土場擊敗拿度就在2016年羅馬大師賽。

【祖高域晉級過程】

在紅土場的往績，加上拿度在法網決賽的不敗走勢，拿度當然是今年冠軍的大熱門，而祖高域亦不會輕易言棄，希望重演2015年擊敗拿度的好夢，「我十分希望在周日的決賽擊敗拿度，大家亦明白在法網場上擊敗拿度不是一件易事，所以我將使出渾身解數，嘗試挑戰拿度。」

【拿度與祖高域法網7度對壘】

【同場加映：Richard Mille歷年與拿度合作生產的手錶】