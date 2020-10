【足球熱話】B費南迪斯大鬧曼聯更衣室　傳不滿領隊蘇斯克查戰術

曼聯1:6大敗予熱刺餘波未了,消息指陣中葡萄牙中場波基斯費南迪斯(Bruno Fernandes),半場休息期間在更衣室破口大罵,對象先是隊友,繼而連領隊蘇斯克查也未能倖免。

該仗曼聯先憑費南迪斯主射十二碼中鵠領先1:0,然後比賽一面倒傾向熱刺一方,半場反超前至4:1。

英國《鏡報》消息指,費南迪主半場進入更衣室時十分憤怒,高叫:「我們理應是曼聯」(We are supposed to be Manchester United),由於他的聲浪太大,曼聯當值職員想聽不到也難,其中一人表示:「我被迫聽到他的說話。他明顯在盛怒狀態,衝入球員通道時面如玄壇。」

費南迪斯總是與球證據理力爭。(Getty Images)

【曼聯大敗,蘇斯克查在場邊愁眉深鎖】

「我們理應是曼聯!」

他接着描述「般奴」如何向隊友發炮,「他指摘他們未能守護曼聯引以為傲的名字,不斷呼叫:『我們理應是曼聯(We are supposed to be Manchester United),這不應該發生。』

該消息人士聲稱,當時也有其他人在更衣室提高聲浪,但以「般奴」聲量最大並採取主導角色。

【充滿熱血的般奴】

連蘇斯克查也不放過

費南迪斯不滿的對象,不止一眾隊友,據指連領隊蘇斯克查也在他的「吹風機」炮轟之列,認為對方的戰術有問題。這個26歲葡萄牙球星半場時被調離陣,下半場由費特入替,結果曼聯再失多兩球,終以1:6敗陣。

體育網站The Athletic亦引述不同消息人士證實,費南迪斯對半場被調走十分不滿,「因為那有如向全世界說那是你的失誤」。

費南迪斯與連迪路夫曾即場就失球鬧得臉紅耳赤。(影片截圖)

曼聯陣中最有火的球員

有曼聯職員堅稱,「球隊並沒有爭拗。球員表達意見是常見事情。」

「般奴」性格向來直來直往,今次已非他首次爆發真性情。早在今年8月歐霸四強曼聯1:2不敵西維爾一戰時,他便曾因防線走漏對手失球導致出局,與隊友連迪路夫即場鬧得臉紅耳熱。

蘇斯克查也深知愛將性格,早前他不以為然還大表欣賞,指出「某程度上我就是因為他這樣才簽入他」。費南迪斯的火氣,不禁令人想起曼聯全盛期的火爆隊長堅尼(Roy Keane),蘇斯克查正是認為費南迪斯事事上心,可望推動球隊進步。然而在他帥位不穩當刻傳出有關新聞,對球隊未必是件好事。

