【乒乓】杜凱琹隊內賽調入男隊奪亞軍　偕黃鎮廷下月戰世界盃

由香港乒乓球總會分三次舉辦的「港乒擂台賽」，第二戰煞科日於今日（10日）續在香港體育學院上演，在首次擂台賽率隊在女子組奪得冠軍的「一姐」杜凱琹，這次轉戰男子組3日4戰取得2勝2敗，為下月出戰重啟的國際賽注下強心針。

新冠肺炎全球肆虐下，香港乒乓球隊自3月初卡塔爾公開賽後，便因比賽相繼取消或延期而進入比賽「空窗期」，港隊這期間只能閉關訓練保持體能。香港乒乓總會因而閉門舉辦「港乒擂台賽」，讓港隊球員保持比賽心態，以應付下月逐步恢復的國際賽。

在首次擂台賽率隊在女子組奪冠的杜凱琹，這次轉戰男子組為下月國際賽備戰。（由乒總提供）

第二戰的港乒擂台賽採用世界賽團體賽制，分成男、女子組各4隊參賽。男子組方面繼續由「一哥」黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒及吳柏男擔任隊長，在江天一倦勤下，「一姐」杜凱琹被調入「柏男隊」頂替其空缺。

「鎮廷隊」、「成竹隊」奪男女子冠軍

杜凱琹在3日內出戰4場單打賽事，錄2勝2敗，今日煞科日連打兩場下，先直落3盤負關文皓，再以3:2險勝林兆恒。杜凱琹所屬的「柏男隊」最終以2勝1敗取得亞軍，「鎮廷隊」則3戰全勝勇奪冠軍。杜稱男女組別分別甚大：「男子球員力量較強，相反女子球員普遍速度較快，在男子組比賽有點以柔制剛的感覺。」

女子組方面，朱成竹、李皓晴和鮑奕文分別領軍的球隊同樣錄2勝1敗，最終計分後由「成竹隊」奪得冠軍。

「一哥」黃鎮廷繼第一次擂台賽後，成功領軍蟬聯並奪得獎金。（由乒總提供）

朱成竹率領小將奪得冠軍。（由乒總提供）

黃鎮廷及杜凱琹下月戰世界盃

已取得東京奧運資格的黃鎮廷及杜凱琹，分別獲邀參加11月在中國威海市舉行的男、女子世界盃，二人在本月尾將到澳門參加世界乒乓球職業大聯盟賽事。