【法網】拿度第13度捧起法網冠軍　20次大滿貫奪標追平費達拿紀錄

法網男單決賽，西班牙「泥地王」拿度（Rafael Nadal）大戰男單世界排第一的塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）。拿度終以3：0輕取祖高域，第13度捧起法網獎盃，20次奪得大滿貫錦標亦追平了宿敵費達拿（Roger Federer）紀錄。

祖高域今戰前仍未嘗一敗，成為了阻止拿度第13次於法網封王的最後障礙。不過，這名早前感染新冠肺炎的塞爾維亞球手，今戰首兩盤表現不佳，拿度接發球故意站後一點，讓自己有更多時間還擊，加上祖高域發球落點一般，使拿度輕鬆破發，「泥地王」首盤輕取6：0。

拿度首兩盤打得頗為輕鬆。（Getty Images）

拿度第2盤繼續主導賽事，祖高域多次在無壓力下犯錯，單是第2盤已有17次Unforced errors，拿度縱使第2盤首發一般，仍輕取6：2。

祖高域第3艦開始發力。（Getty Images）

拿度力爭第13座法網冠軍。（Getty Images）

不過，祖高域似乎於第3盤上力，打破拿度的發球局後，自己發球時亦打出應有水準，比賽一度陷入膠著。惟拿度首兩盤後體力下降，移動起來未如之前般飛快，使祖高域打出信心，更數次發狂叫喊。

拿度於第3盤第11局打破祖高域發球局，最後一局祖高域似是洩了氣，拿度終以一球Ace發球結束比賽，贏得第13座法網冠軍。