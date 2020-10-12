【歐國聯】蒙特處子入球奠勝　英格蘭升榜首　比利時不敗走勢告終

歐洲國家聯賽A2組，英格蘭周日在主場2：1反勝比利時，以3戰2勝1和得7分升上小組首位，領先次席的比利時1分。 今次是英軍9年來首次擊敗現時世界排名第一的比利時，同時終止了該支「歐洲紅魔」的13場不敗走勢。

賽前操練受傷的英格蘭隊長哈利卡尼被列作後備，卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）與美臣蒙特（Mason Mount）夥拍剛獲MBE勳銜的拉舒福特合力攻堅，但先開紀錄的卻是客軍。上半場16分鐘，艾歷迪亞在禁區內將盧卡古鏟跌，球證直指十二碼點，盧卡古親自操刀射入1：0。

其後比利時有數個拉開比數的機會，可惜迪布尼與梅尼亞的射門都無功而還，戰至38分鐘反被英格蘭扳平。佐敦軒達臣準備接應角球時在禁區內被梅尼亞拉跌，輪到英軍獲得12碼，拉舒福特一射中鵠。

英格蘭戰勝比利時，在歐國聯A2組升上榜首。（路透社）

【英格蘭對比利時圖輯】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

換邊後英格蘭加緊施壓，搶回不少攻勢，64分鐘，美臣蒙特禁區內起腳，皮球省中後衛艾達韋列特改變方向笠入死角，英軍反超前2：1。及後卡拉斯高曾接應迪布尼傳送在門前撞射，惟失諸交臂，終告敗陣。

賽後英格蘭主帥修夫基讚揚，「這是場頂級水平賽事，我們有很多年輕球員，在今仗獲得寶貴經驗。」他指出，「贏取這類重要比賽必須作出犧牲，我們的球員都做到了。」

為英格蘭奠勝的美臣蒙特說，「在溫布萊取得我（在國家隊）的首個入球是一項特別成就。我找到一些空間，腦海中只想着一件事。射門的軌跡的確大大改變方向，但只要進入網窩便好。」