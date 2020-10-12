【F1】列卡度相隔兩年開香檳「Shoey」找數　雷諾回歸5年終登三甲

一級方程式（F1）事隔7年重返德國紐保林賽道（Nürburgring），雷諾車手列卡度亦重返頒獎台，離開紅牛車隊後首度開香檳。 雷諾車隊奪得回歸F1後的第一個獎盃，話事人阿比特保（Cyril Abiteboul）與「四萬哥」早前的一個承諾，如今需要「找數」。

F1回歸紐保林賽道上演艾費爾站，平治車手保達斯因壞車退出，除了咸美頓及韋斯達賓外，最後一枝香檳位開放競爭。

雷諾的「四萬哥」列卡度漁人得利登上第3位，比賽末段因諾里斯退賽引發安全車，「四萬哥」的第3位置差點不保，他力抗Racing Point佩雷斯的來襲，最終以第3名衝線，在離開紅牛車隊後首度登上頒獎台。

列卡度力挫佩雷斯，取得加盟雷諾以來的首枝香檳。（Getty Images）

F1艾費爾站前十成績：

+ 4 + 4 + 4

列卡度對上一次登上頒獎台已經是2018年摩納哥站奪冠，而雷諾車隊自2016年回歸F1後，首度踏上頒獎台，一搔5年之癢，當他落車時逐一向工作人員擊掌，連舊東家紅牛的工作人員同樣送上祝賀。

列卡度將獎盃獻給一眾勞苦功高的手足。在F1中人緣甚好的列卡度，獲諾里斯﹑佐治羅素及加斯利等車手留言道賀。

相隔兩年再上頒獎台，列卡度的招牌笑容再現江湖。（Getty Images）

列卡度打破頒獎台荒，重上頒獎台感覺就像回到2014年，當年西班牙站「四萬哥」首次上台開香檳，感覺煥然一新。

列卡度為了慰勞車隊工作人員，他在台上領獎時只向台下噴香檳，完全忘記他在台上的習俗「Shoey」。列卡度過往曾多次將香檳倒進鞋中，及後表示忘記在台上「Shoey」，透過F1 Twitter上載一段「找數」片段。

列卡度在台上不斷將香檳噴向台下，慰勞一班勞苦功高的手足。（Getty Images）

列卡度「找數」片段：

🍾 One part champagne

🧦 One part sock-filtered Aussie foot

👞 Serve chilled in a racing shoe



A textbook @danielricciardo Shoey!#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/Kdepi5trNn — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

除了列卡度需要「找數」外，雷諾車隊話事人阿比特保同樣有數要找，事關二人之間有個賭博，只要列卡度為雷諾登上頒獎台，阿比特保便要紋上人生首個紋身，「四萬哥」今季已3度以「梗頸四」完賽，相當接近頒獎台。阿比特保如今終於需要兌現承諾，但相信他應該十分樂意接受「懲罰」。

列卡度決定紋身的設計，阿比特保則決定紋身位置及大小，「Cyril Tattoo」在今站完賽後，已在社交網站成為熱門搜尋。列卡度受訪時被問到對紋身有何想法，「四萬哥」表示或帶點德國的味道，將值得紀念的今站留在身上。

雷諾回歸第5年終踏頒獎台，列卡度與一眾手足慶祝。（Getty Images）

F1未來6站賽程（按圖放大）：