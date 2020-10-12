【學界賽事】中學校際賽事再度延後　兩項賽事或有機會率先上演

由於受新冠肺炎影響，上個學年的本港學界賽事均以取消告終。來到新一個學年仍然未見明朗，香港學界體育聯會早前宜布取消9月及10月比賽。如今疑似出現第4波疫情，加上校隊長時間缺乏訓練，學體會決定繼續暫緩學界賽事，取消11月和12月的中學校際體育賽事。

本港新冠肺炎疫情一直反覆，為了保障學生安全以及避開人群聚集傳播，新一季的學界賽事一直未有上演。學體會於8月時曾發通告，宣布取消9至10月的中學學界賽事，11月或以後的安排，則待面授課堂和課外活動恢復後，最快三個星期內展開。

學界體育聯會宣布將取消11-12月份舉行的學界賽事。（資料圖片/楊宇翹攝）

即使各個體育場館最近已重新開放，加上隊際運動的訓練及比賽可根據規則舉行，不受限聚令所限，可是學體會鑑於校隊長時間缺乏訓練，故此今天發布通告表示取消10月、11月的學界賽。學體會強調假如疫情出現緩和跡象，將考慮於12月中、下旬舉行精英羽毛球及精英乒乓球單打比賽。

學體會今天在於網上以通告宣布學界賽事安排。（網上截圖）

惟學界賽事未來一切仍然尚待11月下旬再次更新為準，學體會屆時將以通告宣布明年1月的學界賽的安排。

去季學界賽事經歷一番波折，最後因社會運動和肺炎襲港而被迫腰斬。（資料圖片/張倩儀攝）

不過，在再次取消賽事的消息下，仍然傳來好消息，精英羽毛球賽及精英精英乒乓球單打比賽或有機會於12月開打。（資料圖片／徐焌然攝）

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