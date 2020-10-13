【英超】足球經紀點評今夏最差收購　曼聯雙星高票當選

英超今夏轉會雖受新冠肺炎影響，未見有過億「天價」交易，但動作依然頻繁，有體育媒體最近訪問18個足球經紀意見，選出英超今夏轉會市場最差交易，成為第一位的球員更是剛剛才簽約，仍未出過場。

雖然英格蘭本土轉會窗到星期五才完結，但《The Athletic》近日訪問18個足球經紀，從他們的角度總結今夏轉會窗的交易，其中一條問題為今夏最差收購。

足球經紀評選今夏英超最差收購（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

除了卡雲尼及雲迪碧克的轉會外，其他所謂「最差交易」都是6%的得票率。其一名受訪足球經紀表示，第2位的雲迪碧克（11%）「是個好球員，但曼聯根本不需要他」。

雲迪碧克以4000萬英鎊由阿積士轉投「紅魔」，開季3場都是以後備上陣，錄得1個入球。外界以為雲迪碧克「成魔」後會成為正選之一，但聯賽至今只上陣45分鐘，其經理人Sjaak Swart 更曾就此子上陣時間批評曼聯。

雲迪碧克非曼聯需要的球員，是否從他上陣時間可看得出？（Getty Images）

受訪足球經紀認為卡雲尼只是曼聯心急如焚的羅致，更認為這樣簽人沒有意義。（網上圖片）

「要怎樣才賣得出波衫？」

至於得票28%的卡雲尼，一眾足球經紀都質疑曼聯簽人已幾近「Panic Buy」（恐慌收購），認為此時簽入33歲的卡雲尼得着不多，「這樣將他擠進現時陣容根本是毫無意義（Pointless）」。

其中一名Agent更直言時機、經理人、歲數、薪酬這一切因素令到曼聯這次羅致烏拉圭射手成為最差收購，又從商業角度作出質疑：「他們要怎樣在部分地區賣他的波衫？」

有足球經紀認為狼隊以4000萬英鎊購入2號前鋒是浪費資金。（Getty Images）

狼隊今夏放走右閘杜靴迪，以巴塞隆拿的施美度作替補。（Getty Images）

另外，今夏於轉會市場大肆擴軍的狼隊，亦被數名經理人質疑轉會政策有問題。狼隊今夏將陣中右閘、英格蘭國腳杜靴迪賣到熱刺，又以2700萬英鎊從巴塞隆拿購入尼爾遜施美度作填補。不過，有經紀不理解為何狼隊放走杜靴迪，亦擔心杜靴迪能否適應改踢翼衛。

有經紀認為購入施美度本身沒有太大問題，因為「英超球會不敢作出昂貴的賭博，故寧可用較高轉會費選擇已成熟的球員」，但亦會留意有關球員是否有再轉售的機會，惟施美度過去表現一般，能否完全替代杜靴迪亦是一大問題。

四大聯賽轉會窗最後一日交易（按圖進入）：