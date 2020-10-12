【MLB季後賽】太空人先發投手神救難逃輸波　光芒封殺強力打線

太空人於MLB季後賽美聯冠軍戰（ALCS）首場鬥光芒，先發投手法保拿華迪斯（Frambler Valdez）力戰6局失兩分，但打線火力未能支援。有華迪斯第5局表演「神救」仍難逃輸波命運。光芒以2：1取得ALCS首勝。

太空人首局雖有艾圖菲（Jose Altuve）敲出全壘打先開記錄，但其後未能將安打轉換成分數。光芒指定打擊者艾路沙連拿（Randy Arozarena）第4局以一支全壘打還擊，雙方各得一分進入第5局。

華迪斯力戰6局難逃敗投。（Getty Images）

華迪斯神救。（網上圖片）

光芒第5局進攻，基雅邁亞（Kevin Kiermaier）在一人出局一人上壘的情況下，將華迪斯的伸卡球擊出，滾地球彈向華迪斯身後，這名26歲多明尼加投手看準球路，「No-look」接波，更有空檔望一望有沒有機會傳到三壘，才決定將球傳到一壘，使基雅邁亞Ground out。

華迪斯No-look接波逐格睇：

艾圖菲擊出全壘打，但成為太空人唯一一次進攻得手。。（Getty Images）

華迪斯一球神救雖阻止了光芒一次進攻，但擋不住緊接下來的蘇連奴（Mike Zunino），後者一支安打將此時在三壘的韋利阿當斯（Willy Adames）帶回本壘反超前。

太空人今年有王牌投手華蘭達（Justin Verlander）手臂韌帶受傷「收咧」，投手陣容戰力受到一定影響。

光芒今年愈戰愈勇，有望重溫2008年奪得美聯冠軍的美夢。（Getty Images）

另一邊廂光芒今年愈戰愈勇，在受疫情影響而縮短的常規賽，以40勝20敗位列美聯頭號種子，外卡賽直落兩場擊敗藍鳥，美聯分區戰（ALDS）以3：2力克大熱之一洋基，殺入冠軍戰。

他們有望重溫2008年奪得美聯錦標好夢，並挑戰隊史第一次世界冠軍。光芒曾於2008年殺入世界大賽，但最終不敵費城人。

華迪斯神救：