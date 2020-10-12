【英超】利物浦曼聯推動改革　9間球會獨攬大權　賽會批摧毀球賽

英超近日傳出「Project Big Picture」的改革方案，提出不少激進的大改動，對整個英格蘭聯賽系統有不少影響。 利物浦及曼聯這對「死敵」為推動者，英超就改革方案作出聲明，批評激進改革「將會摧毀整個英格蘭足球制度」，希望各持份者一起坐低討論如何改善現時的制度。

管理英冠、英甲及英乙的英格蘭足球聯會（English Football League）主席佩利（Rick Parry），近日透露「雙紅」提出改革英格蘭足壇的「Project Big Picture」，並讚揚兩會「展現出領袖風範及責任感」。

佩利又批評英超賽會置EFL生死於不顧，洽談2.5億英鎊的新冠肺炎援助金至現時仍未有實質行動，認為「雙紅」提出的改革計畫對英格蘭「足球金字塔」一眾球會的利益都有好處。

利物浦及曼聯提出的方案，最大焦點落於改變現時英超球會的投票制度。（Getty Images）

英超「Project Big Picture」主要方案： 1. 英超由20隊減至18隊，英冠、英甲及英乙維持24隊 2. 英超排名最低兩隊自動降班，第16位球隊參加英冠附加賽決定去留 3. 停辦聯賽盃、社區盾 4. 取消降班賠償 5. 即時向EFL派發2.5億英鎊新冠肺炎援助金 6. 即時向英格蘭足總發出1億英鎊新冠肺炎援助金 7. EFL以後可獲分25%電視轉播費 8. 以參加英超年期作根據，9間球會在特定議題上得到「特別表決權」

「Project Big Picture」9間擁有特別表決權球會：

+ 3 + 3 + 3

「Project Big Picture」減少英超參賽球隊，意味英格蘭職業聯賽將由92支減少到90隊，取消兩項盃賽是為了延後聯賽開鑼日，讓各隊有更多時間踢熱身賽。

不過最大焦點落於改革現時英超球會的投票制度，過去任何議案需要20支參賽球隊中的3份2，即14隊，同意才可通過。

改革方案推動其中9間長期參加英超的球會得到更多話事權，以後這9間球會其中6間投贊成票，就可作出重要改動，但就不包括球例修改、簽訂合同、人事任免、球會班主改動、轉播及贊助合同收入分配。

不過，這9間球會為Big 6利物浦、曼聯、曼城、阿仙奴、車路士、熱刺及修咸頓、愛華頓及韋斯咸，制度提到表決只要其中6會同意即可通過，變相Big 6可以隻手遮天。

方案中提及9間長期留於英超的球會將可獲得特別表決權。（Getty Images）

英國政府、英超大力反對

英超、英國政府及球迷組織都批評改革方案，英超指部分提議將會摧毀英格蘭的足球制度，希望各持份者一起開會商討如何改善賽事。

英國政府的數位化、文化、媒體和體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）接受訪問時指現時推出這樣激進改革不是最佳時機，體育文化部亦作出聲明，指方案令人憂慮，又說：「似乎有人作出枱底交易，改革實屬奪權，將會形成部分球會把持權力。」

英國傳媒指，「雙紅」雖然大力推動「Project Big Picture」，但暫時未有其他球會開腔表示支持。

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