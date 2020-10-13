【足球熱話】西班牙小將夢想成為孫悟空　改名決心續追逐足球夢

日本漫畫風靡全球，一代球星費蘭度托利斯深受《足球小將》影響，盛傳曼城球星阿古路的外號「Kun」，同樣向漫畫主角戴志偉致敬。 曾效力巴塞隆拿﹑現踢波蘭次級聯賽的諾文（Joan Roman），早前透過社交網站宣布改名，新名字是他心愛的《龍珠》主角孫悟空。

《龍珠》在80年代面世後大受歡迎，被翻譯成多國語言，熱潮席捲全球。前曼城青訓產品﹑現時效力波蘭次級聯賽的諾文，以自己的方法向《龍珠》致敬。這名27歲西班牙球員透過社交網站宣布，將改名為「悟空」（Goku），希望球迷尊重他的決定。

諾文足跡遍布歐洲各地，如今在波蘭次級聯賽落班，並在新球季取得3個入球及3個助攻。（諾文Instagram截圖）

為何諾文選擇成為「悟空」而非其他角色？

他指，孫悟空帶給他很多正面元素，他希望以孫悟空的生存之道活下去：「孫悟空的性格可以代表我，希望有毅力﹑有同理心及正面地活着，即使面對難關，也要積極。」諾文改名後，網民均表尊重他的決定，同時稱「悟空」這個名字更切合他的性格及外型。

諾文曾經外借至維拉利爾，但他未能取得穩定的上陣機會。（資料圖片／Getty Images）

諾文離開曼城青年軍後，返回西班牙加入巴塞隆拿B隊。（諾文Instagram截圖）

諾文的職業生涯並不容易。2012年離開曼城青訓後回歸西班牙，加盟巴塞隆拿B隊，期間被外借至維拉利爾，惜未能在西甲找到一席位。諾文其後轉戰葡萄牙的布拉加，又不受球隊重用。

正如「悟空」的性格一樣，他2018年離隊後未有言棄，不惜征戰次一級聯賽，只為延續足球夢。諾文曾在波蘭﹑塞浦路斯及希臘等地落班，如今效力波蘭次級聯賽的Miedź Legnica。諾文今季在波蘭次級聯賽有不錯發揮，5仗中已交出3個入球及3個助攻，協助球隊暫列第6位。