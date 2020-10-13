【英超】曼聯中場星將拒中東天價合約　馬達堅持留隊有玄機

堅持留在曼聯，係愛定係責任？ 馬達（Juan Mata）話：係獎盃呀！ 這個已屆32歲的中場球星，被揭今夏獲中東球會青睞，對方更開出令人難以拒絕的天價合約，不過他堅持留在奧脫福。

自2014年從車路士加盟，馬達多年來均是紅魔鬼中場主力，連「剋星」摩連奴執教時，仍不乏上陣機會，反而由蘇斯克查接任主帥開始，落場機會買少見少，上季僅19次在英超亮相，當中11次是後備，僅合共上陣752分鐘。

他顯然不在蘇帥的未來藍圖之中，化身「聯賽盃專員」，新球季暫未在英超上陣。轉會窗關閉前，據指有中東富豪球隊出價1150萬英鎊提出收購。

馬達拒絕中東球會肥約，堅持留在曼聯爭標。（Getty Images）

【曼聯今夏5大新兵】（按圖放大）

西班牙《阿斯報》報道稱，該中東球會先向馬達父親開出一份1600萬歐元 （約1447萬英鎊）年薪合約，當他們表達馬達欲留曼聯，對方再立即加碼至2000萬歐元（約1800萬英鎊），足足是他在曼聯人工的一倍有多。

馬達的人工水平坊間有兩個說法。普遍指他周薪為16萬英鎊，即年薪約832萬英鎊。另有指他2019年跟球會續約兩年時，自願將周薪由18萬英鎊，大減4.5萬英鎊至13.5萬英鎊。一如以往，對曼聯忠心耿耿的馬達對如此「肥約」仍不為所動。

他拒絕對方招手的理由是：希望跟曼聯一起在最高水平競逐錦標。馬達有信心自己仍是球會計劃的一部分，並相信曼聯今季會有好成績。就算早前球隊以1：6大敗予熱刺，他認為球會有良好規劃，堅信球隊今季能夠贏得錦標。

【忠心耿耿的馬達】（按圖放大）

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就是這樣，步入球員生涯尾聲的他放棄到中東掘金的黃金機會。他跟曼聯的合約至2021年6月底屆滿，並有權再續約一年。

作為後費格遜年代加盟戰將，馬達6年來為曼聯贏過歐霸、足總盃、聯賽盃和社區盾，卻與英超和歐聯兩大錦標絕緣。他在車路士的三個球季，已贏過歐聯、歐霸和足總盃。10月2日他為曼聯在聯賽盃上陣，攻入紅魔生涯第50球，兩場聯賽盃賽事出色表現，令他獲選當月賽事最佳球員，亦獲曼聯球迷票選為球隊9月份最佳球員。

【曼聯2020/21球衣】（按圖進入）