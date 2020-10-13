【英超】曼聯寧願白支10萬鎊周薪　拒借羅美路予奪標黑馬

曼聯日前公布歐聯註冊名單，三號門將選擇李爾格蘭，棄用羅美路，看來合理又不合理。 羅美路佔用非本土球員名額，無謂「嘥位」，但具備正選實力卻無機會出場，令這名阿根廷國腳相當無奈。妻子日前也為夫「出po」發聲，原來因為「紅魔」寧可白支10萬鎊周薪，拒絕外借邀請。

羅美路的妻子伊莉安娜（Eliana Guercio）在上周二（6日）國際轉會窗關閉當天，在個人Instagram以英文及西班牙文出相，護夫之情顯然易見。

羅美路為球隊盡心盡力，最後一次捧盃他亦有份。他最近4次幫助球隊打入決賽或準決賽，卻被貶到後備，然後統統輸掉。如今球隊應該還他一個機會，讓他離開。尊重他一次！！！ 羅美路妻子伊莉安娜

羅美路（中）不想「白逗糧」，希望爭取出場機會，曼聯卻不讓他離開。（IG@elianaguercio12）

羅美路妻子公開要求曼聯尊重丈夫一次。（IG@elianaguercio12）

愛華頓求借 全數支薪仍被拒

太座發火，非同小可，卻非無理取鬧。體育傳媒《The Athletic》透露，轉會窗關閉前，愛華頓四出物色門將，與近期犯錯頻頻的比克福特（Jordan PICKFORD），目標之一正是羅美路。報道指愛華頓的邀請相當有誠意，願意提供200萬鎊簽紙費，更同意全數支付10萬鎊周薪，曼聯卻一口拒絕，令羅美路相當不滿。

羅美路加盟多年，主要在盃賽上陣，成績有目共睹，為曼聯贏得3隻獎盃。（Getty Images）

二號地位被貶 被蒙在鼓裏

33歲的羅美路（Sergio ROMERO）的合約今季完結，去季助曼聯在三路盃賽打入準決賽，蘇斯克查即在準決賽派出迪基亞，令他相當惱怒，並自知出場機會不多。不過，曼聯門將的變動，他被蒙在鼓裏，如直至公布一刻，方知甸恩軒達臣（Dean HENDERSON）今季留隊與迪基亞爭逐正選。

甸恩軒達臣（左）續約留隊，挑戰迪基亞，羅美路事前完全不知道。（Getty Images）

轉會不成 摒棄歐戰之外

他有感愈來愈不受尊重，早有離隊之意。轉會市場交投暢旺之際，不斷傳出羅美路將會他投，一度傳出轉會阿士東維拉。不過，曼聯把羅美路標價約800萬鎊，而且視為一旦求購維拉中場基亞利殊（Jack GREALISH）的交易籌碼。維拉最終選擇阿仙奴後備門將達米安馬天尼斯（Damian Emiliano MARTINEZ），愛華頓最終借用羅馬的羅賓奧臣（Robin Olsen）。羅美路轉會不成，曼聯又在沒有事先通知下，在歐聯註冊中棄用他，寧願登記加盟後只上陣2次的李爾格蘭（Lee GRANT）。

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自從8月歐霸盃8強加時擊敗哥本哈根，羅美路未再上陣。他於2015年7月從森多利亞免費轉投曼聯，最輝煌一刻自是2017年歐霸盃決賽把關，擊敗阿積士奪冠。市場傳聞尚有不少球會對羅美路有興趣，包括本月29日「閂窗」的美職聯。

羅美路在2017年為曼聯帶來歐霸盃，去季助球隊殺入8強後卻被棄用。（Getty Images）

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