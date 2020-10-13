【MLB季後賽】光芒右野手接殺奮不顧身　勇士9局4分轟炸道奇

光芒周二（13日）於聖地牙哥進行的MLB季後賽美聯冠軍戰（ALCS）Game 2，憑馬高（Manuel Margot）打出一支3分全壘打，防守又有出色表現，以4：2再贏2017年世界冠軍太空人一仗。 至於國聯冠軍戰（NLCS），勇士在第9局連轟4分，以5：1擊敗道奇，於7場4勝制的系列賽旗開得勝。

太空人首戰輸波後，今場一開波有點不集中，二壘的艾圖菲（Jose Altuve）首局於兩人出局的情況下，輕鬆接到光芒韓國籍球手崔志萬敲出的滾地球，傳一壘軟弱無力，在到一壘手古利奧（Yuli Gurriel）手套前彈地，使古利奧未能接實來球，紀錄員判艾圖菲守備失誤。

艾圖菲傳球失誤，造就光芒先開紀錄。（Getty Images）

崔志萬上壘形成光芒兩出局兩人在壘的形勢，馬高走入打擊區，最低限度必須打出一支安打才可延續攻勢。這名多明尼加外野手亦不負眾望，打出一支3分全壘打，讓光芒取得3分優勢。

馬高首局一支3分全壘打，為光芒二連勝打下根基。（Getty Images）

馬高振臂慶祝，與艾圖菲為自己失誤感到無地自容成強烈對比。（Getty Images）

不過，馬高的個人表演此時才上演正場。太空人於第2局進攻時亦造成了兩出局兩人在壘的情況，中外野手史賓加（George Springer）將光芒投手摩頓（Charlie Morton）時速95英里的直球打到右野，棒球受風勢影響飄向右邊，馬高雙眼一直緊盯棒球，慢慢已走到出界的區域。

馬高精彩接殺逐格睇：

+ 3 + 3 + 3

如果馬高「錫身」，大可以讓球跌出右野邊線外欄取得界外球（Foul ball），但這讓做會令太空人強打史賓加得到多一次擊球的機會，故馬高奮不顧身出手接波，剛好接實時身體亦撞到欄杆，頓時人仰馬翻。

ALCS Game 2 光芒Vs太空人（睇馬高接殺可直接飛到2：13）

精彩接殺不妨一睇再睇：

大約一秒後，馬高高舉左手，向球證示意自己一直緊接棒球，球證走到事發地點示意史賓加出局，史賓加得知失去這次拉近分差機會後亦十分無奈。2局上完結後，馬高在隊醫、隊友陪同下回後備席，雖然步履蹣跚，但未有大礙，馬高最後打足全場，光芒終以4：2再贏一場，場數領先到2：0。

史賓加得知自己出局亦十分無奈。（網上圖片）

馬高起身後行幾步不算順暢，但無大礙可打足全場。（網上圖片）

另一邊廂，勇士及道奇於德州遊騎兵主場進行國聯冠軍戰G1，MLB特准約11500名球迷入場觀戰。勇士首局就由菲文（Freddie Freeman）擊出全壘打先開紀錄，但道奇有安歷基靴南迪斯（Enrique Hernández）第5局開轟追成平手。

MLB批准NLCS限量開放球迷進場。（Getty Images）

勇士第9局連轟4分擊敗道奇。（Getty Images）

雙方一直僵持至第9局，勇士突然火力全開，奧士甸萊利（Austin Riley）及艾比斯（Ozzie Albies）先後擊出全壘打，助勇士以5：1擊敗道奇，於NLCS取得一場領先。

NLCS Game 1 勇士 Vs 道奇：