【歐國聯】葡萄牙法國無懼疫情分途贏波　C朗披球衣隔空督師

C朗拿度戰畢法國的歐洲國家聯賽後，確診患上新冠肺炎，篤定缺陣主場鬥瑞典的賽事。葡萄牙在C朗「遙距督師」下，憑迪亞高祖達梅開二度，加上貝拿度施華建功，以3球淨勝瑞典。 另一支有染疫風險的法國隊，則造訪克羅地亞上演俄羅斯世界盃決賽翻版，基沙文及麥巴比各建一功下，以2：1力克對手，全取3分。

法國與葡萄牙在早前的歐國聯互交白卷，賽後驚爆C朗拿度確診新冠肺炎，兩軍同樣有染疫的風險，C朗早前更與隊友們共晉晚餐，增添播毒的可能性。C朗驗出確診後已立即被隔離，葡萄牙與法國照常出戰歐國聯賽事。

葡萄牙返回主場鬥瑞典，C朗缺陣下，祖奧菲歷斯前場掛帥，配合迪亞高祖達﹑貝拿度施華及波基斯費南迪斯從後支援。葡萄牙在開賽早段已佔盡上風，及後兩名英超兵一次合作，祖達橫傳予貝拿度施華撞射入網，21分鐘打開缺口。

C朗缺陣下，祖奧菲歷斯負起前線數糊的責任。（路透社）

歐國聯部分戰果：

效力利物浦的迪亞高祖達今仗在左路相當活躍，不斷進襲瑞典的防線，在完半場前接應隊友長傳，突破越位陷阱門前窩利抽射入網，葡萄牙在44分鐘領先至2：0。

祖達下半場中段左路突破，3名瑞典守衛仍無法阻擋他推進，殺入禁區並推大位攻入今場第二球，72分鐘錦上添花，一人獨力炮製3個入球，結果葡萄牙3：0淨勝瑞典。

迪亞高祖達今仗表現活躍，個人交出兩入球及一助攻，領軍擊敗瑞典。（路透社）

祖亞高祖達獨闖龍潭建功片段：

This is Diogo Jota's world, we are only living in it pic.twitter.com/RyOf9DmQ0Z — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 14, 2020

C朗不在陣中，祖達挺身而出，以兩入球及一助攻閃耀全場，領葡萄牙贏波。即使C朗未能落場，他依然心繫球隊，他在社交網站上載一張在電視前的合照，身穿葡萄牙球衣，雙手直豎姆指，對球隊贏波大感滿意。

即使C朗未能披甲，他依然在隔離時穿上葡萄牙球衣支持隊友。（C朗Instagram截圖）

同冒播毒風險的法國，照常造訪克羅地亞，麥巴比及基沙文等球員正選披甲，基沙文開賽早段禁區內勁射擦楣建功，8分鐘先開紀錄。馬迪爾及後面對空門起腳斜出，未能再添紀錄，法國半場保持一球領先。

換邊後，克羅地亞由尼高拉華錫（Nikola Vlasic）禁區內快腳一射，法國門將洛里斯只好目送皮球入網。法國的迪治尼左路接應長傳，第一時間傳中予麥巴比鏟射建功，79分鐘奠定2：1勝局。

基沙文及麥巴比各建一功，法國作客2：1擊敗克羅地亞。（路透社）

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