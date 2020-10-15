【歐國聯】利雲度夫斯基11分炮製3球　盧卡古梅開二度挫冰島

歐洲國家聯賽，兩大射手齊齊發威，領國家隊旗開得勝。波蘭的利雲度夫斯基11分鐘內炮製3個入球，結果3球淨勝十人應戰的波斯尼亞。作客冰島的比利時，由盧卡古梅開二度，以2：1力克取勝。

歐國聯A1組，波蘭主場鬥波斯尼亞，尖刀利雲度夫斯基擔任正選領軍，客軍在上半場14分鐘已少打一人，艾密特賀錫（Anel Ahmedhodžić）領紅被逐，波蘭把握人數優勢，全場佔盡上風，在控球率及射門次數上同樣佔優。

歐國聯部分戰果：

戰至上半場末段，波蘭終破打破僵局，利雲度夫斯基禁區內撞射建功。「利雲哥」入球得，助攻都得，及後禁區頂高波傳給入楔的列尼迪（Karol Linetty）頭槌建功，完半場前拉開至兩球領先。

效力列斯聯的基列治（Mateusz Klich）換邊後初段左路傳中，利雲度夫斯基腹至心靈入楔門前掃把腳得手，下半場6分鐘梅開二度，11分鐘內獨力炮製3個入球，其後時間未有再改寫紀錄，波蘭3球淨勝波斯尼亞。

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利雲度夫斯基連建兩功，在國家隊累積入球至64球，超越伊巴謙莫域的紀錄，在歐洲國家隊史上入球第7多的球員，歐洲國家射手榜首位正是C朗拿度，一共攻入101球。

另外，歐國聯至今未嘗一勝的冰島，主場鬥比利時，在迪布尼及夏薩特傷出下，盧卡古戴起隊長臂章領軍出戰，上半場9分鐘展示身體質素，力阻兩名冰島守衛下保護皮球，成功轉身起腳破網。盧卡古及後博得12碼，並親自主射建功，38分鐘梅開二度，領比利時以2：1力克冰島。

盧卡古如今87次代表比利時，並累積55個入球，場均攻入0.63球，在國際賽的效率比C朗﹑利雲度夫斯基及美斯還要高。盧卡古在新球季6場球會及國際賽，已合共攻入6個入球，延續上季的強勢。

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