【足球轉會】普巴再爆震撼彈　傳明年約滿曼聯免費加盟西甲豪門

曼聯中場大將保羅普巴（Paul Pogba）去向一直備受關注，近年他多次傳出轉會傳聞，不是重返成名地祖雲達斯，便是轉投西甲豪門皇家馬德里。 他先後多次表明「加盟皇馬是任何球員夢想」，近日又再次表明心跡，最新消息卻指，法國球星來季的目的地竟是皇馬宿敵巴塞隆拿。

普巴跟曼聯的合約2021年6月即將屆滿，紅魔有權延長合約期多一年，惟他的前途和去向仍是坊間熱門話題。

西班牙《世界體育報》消息稱，巴塞隆拿計劃明年夏天一次過引入兩大球星—27歲的普巴和28歲的拜仁中堅阿拉巴（David Alaba）。

阿拉巴多次傳出加盟巴塞的緋聞，他跟拜仁的合約明年夏天屆滿，並選擇不跟球會續約，靜待巴塞或皇馬向他招手，至於普巴同樣被指對加盟巴塞有興趣。

普巴「適當」時候談去留 曼聯尚未接洽 去年想走無人要

普巴離隊傳言再次出現，今次目的地不是皇馬，而是巴塞。（Getty Images）

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巴塞財困改攻免簽名將

皇家馬德里一直是普巴下一站首選，主帥施丹亦似乎甚有興趣簽入同鄉師弟。一場新冠肺炎疫情令皇馬收緊開支，今年夏天更是40年來首度在轉會市場「食白果」，未買入任何一人。他們計劃將今年省下來的資金留作明年重槌出擊，一次過購入兩大少年神鋒麥巴比和夏蘭特，如此一來銀河艦隊相信已再沒足夠本錢和空間再購入普巴，因此轉向巴塞懷抱亦不足為奇。

財政狀況混亂加上新冠肺炎疫情雙重打擊下陷入財困的巴塞隆拿，在美斯離隊鬧劇後清理門戶，掃走多員陣中老將減磅，新帥朗奴高文有意增兵改善戰力，未獲球隊支持，今夏只買入早在今年1月落實從布拉加買入的葡萄牙小將法蘭斯高查卡奧（FRANCISCO TRINCAO），以24歲的艾法美路換來已30歲的祖雲達斯中場比真歷，另一新兵為2100萬歐元從阿積士買入達斯（Sergiño Dest），填補施美度離隊右閘空缺。

朗奴高文最想買入的荷蘭國腳迪比（Memphis Depay），卻被里昂主席踢爆連3000萬歐元轉會費也付不起。及後有消息指，巴塞管理層只願在成功放走奧士文尼迪比利後，才引入迪比，由於迪比利拒絕被外借到曼聯，因此交易告吹。他們亦希望放走守將烏姆迪迪為薪酬減磅，惟他同樣拒絕離隊。

足球熱話︱皇馬40年來首食白果 巴塞蝕近億 西甲豪門惡夢轉會窗

窮則變，變則通，巴塞轉移視線將目光投向一眾即將跟球會約滿的大牌球星，除普巴和阿拉巴之外，據指還包括以下6大名將（按圖進入）：

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勁蝕近億 負債纍纍

總結今夏轉會窗，巴塞帳面上花費仍達1.24億歐元，收入則為1.26億歐元，成功達到收支平衡。數字看來頗高，其實當中一半來自比真歷與艾法美路的一宗交換。

他們剛公布2019/20球季財政狀況，年度勁蝕9700萬歐元兼負債4.88億歐元，前景令人憂慮，往日巴塞一再豪氣一擲過億歐元搶購其他球隊主將的手段，相信短時間內難以復見。

【今夏已落實足球轉會】

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