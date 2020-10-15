【意甲】拿玻里缺席出賽罰輸波扣分　歐洲足協指引或成上訴阻力

拿玻里日前缺席作客祖雲達斯一戰，被意甲賽會罰輸0：3及被扣1分。這支意大利南部球隊決定上訴，惟歐洲足協（UEFA）的指引或會令他們再受打擊。

拿玻里早前有中場艾利夫艾馬斯（Eljif Elmas）、施連斯基（Piotr Zielinski）確診，最後決定缺席作客祖雲達斯的意甲比賽。雖然有人確診，全隊進入隔離狀態，但意甲紀律委員會指沒有「不可抗力」阻止拿玻里前往都靈。

拿玻里於Twitter宣布，已就事件上訴：「拿玻里一直遵守賽規及法律，有信心會上訴得席，深信公義會得到彰顯。」

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拿玻里被罰輸0：3及扣分，決定提出上訴。（Getty Images）

【C朗染疫時間線（按圖放大）】

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拿玻里本於當地時間10月4日到都靈作客祖雲達斯，但因有人確診，決定遵從當地衛生部門的禁飛命令，不前往都靈。意甲指拿破里質疑這樣情況下仍要作賽，比賽是否合法，但賽會以「拿玻里沒有跟從一切指引」，故不受理拿玻里的質詢。

拿玻里再三要求延期作賽，但祖雲達斯繼續如常備戰，最後在原定開賽時間後45分鐘放棄比賽。

拿玻里跟從當地衛生部門指引，未有出席作客祖雲達斯一戰引起事件。（Getty Images）

【確診C朗大陣仗返回意大利（按圖放大）】

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意甲賽會根據UEFA指引，指只要比賽雙方各有13名健康球員（包括一名守門員），就可以進行比賽，唯一例外就是其中一方在一星期內有多於10宗新確診個案。

意甲開季至今只得10月3日熱拿亞對拖連奴一戰因熱拿亞宣布有14人確診而獲准延期。值得一提的是，熱拿亞宣布有14人確診之前的對手正是拿玻里。

UEFA的指引或成為拿玻里上訴阻力，但拿玻里市近一個月每日平均有近280宗新個案，拿玻里鬥完熱拿亞後亦存在爆發風險，他們最大理據或是一切決定只是跟從當地衛生部門指示。

拿玻里曾要求延期，但祖雲達斯未有理會如常備戰，最終在開賽時間後45分鐘才放棄作賽。（Getty Images）

祖雲達斯再次全隊隔離

祖雲達斯於對拿玻里前已有兩名職員確診，即時宣布全隊進入隔離，但有多名球員如陣中射手C朗拿度「越獄」。在C朗及韋斯頓麥堅尼確診後，祖雲達斯宣布全隊再次進入隔離，除了操練及作賽外，不得與外界接觸。

帕爾馬上周亦宣布有4名球員確診，全隊進入隔離，又透露其中3人為無症狀確診者，餘下一人出現輕微症狀。

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