【游泳】何詩蓓無懼疫情征匈牙利　400米自由泳推前香港紀錄47秒

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）周六（16日）出戰在匈牙利布達佩斯舉行的短池國際游泳聯賽（ISL）揭幕戰，並在女子400米自由泳以3分58.58秒打破香港紀錄，成為香港50米、100米、200米及400米自由泳紀錄保持者。

由於新冠肺炎全球肆虐，原先共10站的第2屆ISL賽事全數在匈牙利進行，該賽事是自年初疫情全球肆虐以來，首個重啟的大型國際泳賽，已奪兩項東京奧運個人資格的何詩蓓，獲體院「開綠燈」准許出外比賽。

何詩蓓今屆由DC Trident轉投上屆冠軍隊伍Energy Standard，泳隊隊長正是應屆奧運及世界紀錄保持者、瑞典女將絲祖唐（Sarah Sjostrom），與偶像同隊的她在今晚出戰首日ISL賽事，先伙絲祖唐在4X100米自由泳接力亮相，最終助所屬泳隊以3分28.51秒在8組中取得第一。

何詩蓓（右一）與隊友在4X100米自由泳接力亮相。（截圖）

何詩蓓去季在ISL刷新了兩項短池亞洲紀錄。（資料圖片）

僅0.15秒之差屈居第2 400米自由泳刷新港績

何詩蓓意外地沒有參加女子50米自由泳賽事，轉戰400米自一直領先，350米時游出3分29.83秒，惜在最後50米被美國奧運猛將馬加利斯（Melanie Margalis）以3分58.43秒超前，Siobhan緊隨其後觸池，最終以3分58.58秒、僅0.15秒無緣第一，仍將本來4分05.59秒香港紀錄大幅推前47.01秒，若時間能獲正式確認，成為香港4項自由泳紀錄保持者（50米、100米、200米、400米），她亦是50米蛙泳香港紀錄保持者。

何詩蓓與馬加利斯勢鈞力敵。（截圖）

一直領前的何詩蓓最終被反超，無緣第一。（截圖）

23歲的Siobhan在去年11月的ISL大學公園站，曾接連造出超越50米蛙泳及200米自由泳短池游泳亞洲紀錄的時間；而在今年8月因疫情由美國密芝根州返港訓練期間，在體院的館內測試賽女子200米自由泳游出1分54.44秒，超越現時由池江璃花子保持的長池亞洲紀錄，雖然時間不會獲確認為正式紀錄，仍足證其狀態十足。

ISL每站參賽的4支泳隊各有16男16女泳手，每項可派出最多兩名泳手參加，每個名次都有積分，破紀錄或比預計時間快的都有加分，積分最高的頭四隊將入四強，爭逐冠軍。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：