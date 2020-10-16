【新冠肺炎】9奪世界冠軍傳奇車手　「醫生」羅斯確診

9奪世界冠軍的MotoGP傳奇車手「醫生」羅斯（Valentino Rossi）周五（16日）確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），將缺席周末在西班牙亞拉岡（Aragon）的賽事。

上周末完成在法國的比賽後，羅斯返回在意大利塔沃利（Tavullia）的寓所，他在Twitter發文稱：「很遺憾，今早醒來感到不適，我的骨頭受傷且輕微發燒因此致電醫生，第一份PCR快篩結果呈陰性，但不幸的是，下午送來的第二份檢測結果呈陽性。」

對於被逼錯過亞拉岡的賽事，羅斯坦言很失望，「我已經盡力做好防疫措施，自從Le Man站後已開始自主隔離，如今只望能盡快痊癒」。

羅斯是首名確診的MotoGP車手，Yamaha（山葉）車隊確認羅斯整個星期有遵守所有健康和安全規定，現在自行隔離，並由車隊醫護人員密切監察病情。

羅斯在1996年加入MotoGP，今年是他在職業車壇的第24個賽季，在2000年起「升班」至MotoGP最高級別，並在2001至2009年間7度登頂贏得世界冠軍。

1997年羅斯贏得125cc、1999年贏得250cc世界冠軍，連同7個MotoGP世界冠軍，合共先後9次封王；「醫生」自2013年加盟山葉廠隊多年來力爭個人第10個世界冠軍，可惜至今未能圓夢，而他與車隊的合約至2020年後完結。