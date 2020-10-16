【英超】沙拿放下大戰為愛女扮鬼扮馬　高普早料到愛華頓變勁旅

利物浦在今周末作客愛華頓，出戰默西賽德郡打吡。大戰前夕，利物浦主力沙拿先將注意力放在「寶貝女」身上，事關愛女「生日大過天」，沙拿亦慈父上身，連續兩年生日為愛女扮鬼扮馬。

利物浦周六（17日）將作客葛迪遜公園球場，與愛華頓上演今季聯賽首場默西賽德郡打吡。大戰一觸即發，利物浦主將沙拿先將打吡擱在一邊，事關沒有事情比愛女生日更重要。

大戰在即，適逢愛女生日，沙拿再度扮鬼扮馬，化身超人爸爸。（沙拿Twitter截圖）

沙拿與寶貝女（按圖放大）：

沙拿為了慶祝愛女Makka 6歲生日，兩父女特意裝扮成卡通片《超人特工隊》的角色，沙拿化身超人爸爸，父女二人更擺出相同「甫士」，十分有愛，而利物浦官方及隊長佐敦軒達臣同樣留言道賀。慈父沙拿已並非首次為愛女扮鬼扮馬，去年則化身電影《魔海奇緣》（Moana）的角色，女兒當然是主角Moana。

沙拿去年與女兒化身電影《魔海奇緣》的主角。（沙拿Twitter截圖）

愛華頓開季氣勢如虹，82年來首度開季6連勝，兩軍多年來交手234次，愛華頓贏得其中66場，而利物浦則贏得93次，「拖肥糖」當然希望乘強勢在主場擊敗同市宿敵，一搔10年之癢，並進一步擴大榜首領先優勢。

利物浦上仗慘敗阿士東維拉2：7，今仗收拾心情再鬥打吡戰。主帥高普接受《BBC》訪問時，當安察洛堤接任愛華頓領隊一職時，他已料到「拖肥糖」將搖身一變成為爭標分子，「安察洛堤的能力人所共知，當他接任時，我知道愛華頓有力成為前列球隊，他們在夏天做出完美的交易，找到他們合適的球員，加上安察洛堤的改造，愛華頓的成績有目共睹。」

利物浦數將打吡戰可候命 軒達臣回歸 「假陽」沙基利列陣

高普得知安察洛堤加入愛華頓，已經料到愛華頓將成為前列分子。（資料圖片／Getty Images）

愛華頓箭頭卡維特利雲今季狀態大勇，今季6場轟入9球，高普同樣認同該名英格蘭尖刀的能力，在安察洛堤的指導，加上源源不絕的供應下，入球陸續有來，「我認為卡維特利雲在今季將突飛猛進，如今愛華頓兩翼擁有J洛迪古斯及李察利臣的充足供應，加上中場線阿倫及施古臣等人，使他在前線有更多機會。」

利物浦上仗聯賽慘敗阿士東維拉2：7，今仗收拾心情再鬥打吡戰。（資料圖片／Getty Images）

英超第5輪直播賽程，焦點賽事是愛華頓對利物浦。（01美術製圖）

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