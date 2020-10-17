【英超】曼聯延長普巴合約一年　傳聞滿天飛及早出手免一無所有

曼聯中場保羅普巴的合約今季完結，他上周公開稱效力西甲班霸皇家馬德里，是「每個球員的夢想」。 為求鎖住「麻煩友」，曼聯啟動合約條款，延長普巴合約1年，寄望他專心作戰，亦為球會「保值」。

英國廣播公司（BBC）報道，「紅魔鬼」數星期前已決定執行延長條款，決而未行。直至普巴近日化身「夢想代言人」，為免夜長夢多而執行條款。

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普巴留多一季，曼聯球迷可以安心了沒有？（Getty Images）

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普巴2016年以8900萬鎊從祖雲達斯回歸，合約原定到明年夏天完結，如今則延續至2022年夏天。球員在合約最後半年，可以尋找新東家，且原屬球會得不到分文。曼聯延長普巴的合約，不論計劃留人或賣人，都有更多時間準備。且球隊正值低潮，延長合約亦希望穩定普巴，免得他為前途而無心戀戰。

聯賽盃對白禮頓射入妙絕罰球，是他開季至今最精彩一刻。（Getty Images）

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曼聯開季3仗表現差，國際賽期前主場1：6大敗熱刺腳下，墮入谷底，眾多箭靶少不了「散步、遊魂、亂出腳」的普巴。而他上周四（8日）隨法國出征期間，有記者問及來季轉投皇馬的傳聞，他形容是「每個足球員的夢想，某天有機會的話，為何不去」，但強調來季轉會皇馬，純屬傳聞。

對熱刺一仗，普巴在下半場剷跌賓戴維斯，被罰12碼。（Getty Images）

他當時又指，曼聯未找他商討去留或延長合約，現在只專注提升狀態，幫助曼聯。球隊將於明晨作客紐卡素。

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