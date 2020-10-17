【轉會】熱刺本土窗關閉前簽入祖朗頓　降班膽購前鋒成標王

英格蘭本土轉會窗凌晨關閉，各路大軍盡最後努力掃貨兼「散貨」，借走不會重用的戰將。 數支倫敦球會在最後時刻出手。熱刺如願簽入威爾斯中堅祖朗頓，韋斯咸則羅致英冠賓福特中場賓華馬，惟因體測問題而先借後買，「本土窗標王」則另有其人。 至於利物浦在最後一天把三名新星與冗員，借到下級球隊。

熱刺在國際轉會窗未能羅致左中堅，轉而向史雲斯的祖朗頓（Joe Rodon）埋手。熱刺最初開價700萬鎊，遠遠未達史雲斯目標價1700萬鎊，最終雙方同意以1100萬鎊及附加條款交易。此外，中堅卡達域卡斯（Cameron CARTER-VICKERS）外借般尼茅夫至季尾。

熱刺瞄準史雲斯年輕中堅 英冠5球星成最後搶手貨

祖朗頓身高1米93，今季助史雲斯開季4戰不敗。（熱刺官方TWITTER）

近來「PR技」出神入化的熱刺宣傳部又出招，找來兩名威爾斯國腳賓戴維斯，及今夏回巢的加里夫巴利到Reception接電話，迎接新隊友。

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 📞 "Okay, you can let him in..." pic.twitter.com/CQixvQvvo1 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 16, 2020

韋斯咸羅致英冠「神翼」 體測出問題變借用

祖朗頓成為關窗日最大額交易，多得韋斯咸收購賓華馬（Said Benrahma）出現插曲。韋斯咸傳聞以2500萬鎊買斷該阿爾及利亞翼鋒，惟一度傳出他體測「肥佬」，轉會觸礁。韋斯咸領隊莫耶斯昨日在賽前記者會否認傳聞，「他沒有不合格，體測仍在繼續，希望稍後有成果」。「鎚仔幫」最後宣布向賓福特先借後買，先付500萬鎊借用費，完季後須付2000萬鎊買斷，並設500萬鎊附加條款。賓華馬兩年前從法甲尼斯加盟賓福特，去季助球隊殺入升班附加賽決賽，惟加時不敵富咸。

傳韋斯咸3000萬英鎊購英冠翼鋒 國內轉會關窗前掃貨

賓華馬在開季前已傳多支英超球隊有意爭購，結果韋斯咸得手。（韋斯咸Twitter）

關窗日收購全歸倫敦 本土窗標王在升班馬

而關窗日尚有兩宗收購，富咸以400萬鎊從英冠哈特斯菲收購荷蘭守將干高路（Terence KONGOLO）。水晶宮則因為威爾斯門將軒尼斯（Wayne HENNESSEY）在國際賽受傷，以100萬鎊從英冠史篤城羅致曾代表英格蘭的畢蘭特（Jack BUTLAND）。水晶宮早前已免費簽入曾效力利物浦的自由身後衛尼達利基尼（Nathaniel Clyne），並曾向屈福特出價求購伊斯美拿沙亞（Ismaila SARR），但距離目標價相去甚遠，未再跟進。



至於本土轉會窗的標王，則早一天出現。升班馬西布朗增強攻力，斥資1500萬鎊收購英冠哈特斯菲卡蘭格蘭（Karlan GRANT），簽約6年。他前季中從英甲查爾頓轉投哈特斯菲，在英超上陣半季射入4球後隨隊降班，去季英冠射入19球。

「本土窗標王」卡蘭格蘭年僅23歲，有過半季英超經驗，期望可以立即發揮作用。（西布朗TWITTER）

【英超球隊本土窗主要轉會】

紅軍散貨 哈利威爾遜又外借

本土窗關閉前，英超球隊嘗試借走小將與冗員，尤其新冠肺炎疫情下，需要減輕開支。利物浦在關窗前把3名小將借走，不受重用的威爾斯國腳哈利威爾遜（Harry WILSON）上季被借到般尼茅夫，今季則借到卡迪夫城。18歲小將哈維艾利洛（Harvey ELLIOTT）同樣英冠見，外借布力般流浪一季。另一攻擊球員活特本（BEN WOODBURN）則外借英甲黑池。

哈利威爾遜未能打入「紅軍」 ，轉會般尼又未成事，只好繼續外借人生。（卡迪夫城Twitter）

四大聯賽轉會窗最後一日交易（按圖進入）：

+ 34 + 34 + 34

【英超第五輪賽程】（按圖進入）