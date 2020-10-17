【英超】車路士3：3賽和修咸頓　禾確特回歸即獻助攻做功臣

英超第5輪聯賽，車路士主場鬥修咸頓緊接在默西賽德郡打吡後上演，車路士的「德國雙星」齊齊發威，同於今仗取得首個英超入球。 迪姆華拿上半場梅開二度，修咸頓雙箭頭恩格斯及阿當斯各建一功，一度追成2：2。夏維斯雖然及後極速助車路士領先，惜晚節不保，回歸修咸頓的禾確特獻助攻，補時階段追成3：3，各得1分。

車路士主帥林柏特前場繼續試陣，迪姆華拿推至最前任單箭頭，夏維斯任進攻中場，美臣蒙特及傷癒的普列錫負責側擊。新加盟車路士的門將艾度亞文迪國際賽期間受傷，阿列沙巴拿加今仗正選披甲把關。

由愛華頓外借回歸修咸頓的禾確特，毋忘初心穿上當年效力「聖人」披起的32號球衣，「愛回家」後首度正選亮相。

禾確特以借將身份「愛回家」，重披修咸頓的32號球衣正選登場。（路透社）

由翼鋒移入中路的迪姆華拿，回到熟悉的位置，表現活躍，曾經接應芝維爾的傳中頭槌建功，惜越位在先入球無效。這個德國前鋒再接再厲，單人匹馬殺入禁區，面對5名修咸頓球員回防，依舊扣入大位起腳破網，取得登陸英超的首個入球，車路士15分鐘先拔頭籌。

華拿的速度向是殺著，惟他轉戰英超後鮮有展示爆發力，今日終有機會一展身手，接應佐真奴的長傳，單刀面對修咸頓門將麥卡菲，乖巧地挑過對手，輕鬆射入空門，車路士在28分鐘領先2：0。

經過4輪聯賽後，迪姆華拿終於在英超開齋，更在上半場梅開二度。（路透社）

車路士兩球在手，入球功臣華拿的同鄉夏維斯於後場一次失誤，讓修咸頓球員有反擊機會，尖刀恩格斯單刀推過阿列沙巴拿加後送皮球入網，43分鐘追成較接近的1：2。

易邊後再戰，車路士防線再有甩漏，中堅蘇馬處理回傳時乏力，阿列沙巴拿加出迎「踢空氣」，阿當斯（Che Adams）推回大位狂揪網頂得手，57分鐘追成2：2平手。

不過車路士在兩分鐘後再度領先，「德國雙星」一次配合，華拿橫傳予夏維斯將功補過，同樣在今仗「開齋」。

再度正選把關的阿列沙巴拿加又「派膠」，出迎「踢空氣」，修咸頓一度追成2：2。（路透社）

林柏特在下半場中段換入另一新兵薛耶治，入替美臣蒙特首度為車路士上陣。落後的修咸頓今仗有不少攻勢，雙箭頭阿當斯及恩格斯攻門斜出，悉數無功而還。修咸頓的努力沒有白費，補時階段一次死球攻勢，禾確特在禁區邊半射半傳，中堅維斯達加特再加一頭改變方向入網，最終車路士晚節不保，與修咸頓打成3：3平手，各得1分。

禾確特半傳半射，門前的維斯達加特再加一頭，協助修咸頓完場前追平。（路透社）

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