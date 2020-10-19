【英超】阿士東維拉絕殺李斯特城4連勝　借將巴克利一箭定江山

今季英超賽果難以預料，相信沒有人想到上季僅僅護級的阿士東維拉，今季可以大炒利物浦7：2，並取得3連勝。維拉挾強勢造訪李斯特城，上演前列大戰。 阿士東維拉戰至比賽末段，由車路士借將巴克利的禁區外遠射建功絕殺對手，隨榜首的愛華頓連勝走勢斷纜，維拉如今成為英超唯一一支全勝之師。

上季戰至煞科戰才僅僅「上岸」，力保英超席位的阿士東維拉，今季搖身一變成為前列分子，上場更「爆大冷」7：2擊敗衛冕冠軍利物浦，維拉今仗挾連勝走勢作客李斯特城，無疑是另一場硬仗。

阿士東維拉隊長基亞利殊正選領軍，上仗連中三元的奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）前線掛帥；李斯特城兩大主力尖刀華迪及中堅蘇恩古因傷缺陣，從聖伊天新加盟的年青中堅科芬拿（Wesley Fofana）擔正與伊雲斯扼守中路，實力大打折扣。

李斯特城箭頭華迪今仗因傷缺陣，只能在觀眾席上支持球隊。（路透社）

兩軍全場互有攻守，惜多次攻門亦未能取得入球。維拉戰至比賽末段，由車路士外借至維拉的巴克利禁區外一記冷箭射破卡斯柏舒米高十指關，此子轉投維拉連續兩場有進帳，在91分鐘打破僵局，順利一球絕殺李城，連勝走勢延續至4場。愛華頓在「默郡打吡」賽和利物浦後，維拉成為全英超唯一一支全勝球隊。

阿士東維拉如今4戰得12分，比榜首的愛華頓踢少一場暫列次席，維拉對上一次開季4連勝，已經要追溯到1930/31球季，最終他們以亞軍完成聯賽。

巴克利完場前攻入絕殺遠射，助球隊拿下聯賽4連勝。（路透社）

英超第5輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

阿士東維拉今夏引入不少新兵，一眾球員出乎意料火速融入隊中，交出上佳表現，上場「戴帽」的奧尼屈堅斯﹑今仗攻入絕殺一球的借將巴克利外，新加盟的門將馬天尼斯繼續保持「靚仔」紀錄，聯賽4場中有3場力保不失，亦是維拉延續連勝走勢的功臣之一。

【阿士東維拉今夏新兵】

維拉主帥甸恩史密夫（Dean Smith）賽後指新兵「即插即用」，為球隊增添一定實力，亦歸功於早前新冠肺炎的停賽期，「今仗勝仗是球員們努力得來的成果，球隊在球季停擺時重新制定防守的戰術，如今已有成效，加上在轉會市場找來具質素的新兵，與原有球員產生不錯的化學反應，4連勝對全隊上下也是一個非常鼓舞的成績。」