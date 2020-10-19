【英超】巴利2709日等待再替熱刺登場　反擊一放絕塵似曾相識

「大師兄返嚟呀！」，從皇家馬德里以借將身份回歸熱刺的「大師兄」加里夫巴利，相隔7年多再度亮相英超，回歸地標戰以後備身份入替，球隊在他換入後卻連輸3球，而巴利亦錯過為球隊奠勝的大好機會。

千呼萬喚始出來，加里夫巴利脫離皇馬看台後，外借重返成名地熱刺再戰英超，並披上9號球衣，以大師兄身份與哈利卡尼及孫興慜等人合作攻堅。

熱刺主帥摩連奴早前受訪時大賣關子，拒絕透露巴利會否披甲。熱刺今輪鬥韋斯咸上演另一場「倫敦打吡」，加里夫巴利先列後備，並在下半場中段入替貝雲積，2709日的等待後再度代表熱刺出戰英超。

熱刺遙遙領先竟「臨尾香」 韋斯咸末段連轟3球戲劇性追平

加里夫巴利下半場中段入替，摩連奴從旁教路。（路透社）

【大師兄巴利歸位首度為熱刺披甲】

+ 4 + 4 + 4

當一眾熱刺球迷沉醉在巴利回歸時，比數卻出現微妙的變化，韋斯咸先由巴貝拿（Fabian Balbuena）在82分鐘接應死球頭槌建功，3分鐘後達雲臣山齊士「擺老烏」，突然比數收窄至2：3。

加里夫巴利入替貝雲積，相隔7年多再度披熱刺球衣上陣。（路透社）

熱刺在補時階段一次反擊機會，巴利從己方的禁區頂策動反擊，傳球予卡尼後狂奔走位，極速走到前場接應，及後面對兩名韋斯咸守衛當然毫無懼意，「三扒兩撥」擺脫對手殺入禁區，可惜最後一腳施射未能命中，僅僅在柱邊出界。即使未能建功，這個反擊甚有當年巴利首度效力熱刺時的味道，以速度作為他的最大殺着。

加里夫巴利狂奔大半場反擊片段：

加里夫巴利錯過回歸地標戰的奠勝黃金機會，球隊卻埋下被追平的伏線，韋斯咸的蘭仙尼轟入世界波死角入網，「鎚仔幫」最後一刻追成3：3平手，大好形勢的熱刺痛失兩分。

加里夫巴利回歸地標戰卻被追和3：3，再度效力熱刺未算是個好開始。（路透社）

有趣的是，翻查巴利當年效力熱刺的紀錄，對上一次他以後備身份入替是2010/11球季對狼隊的聯賽，巴利入替時球隊正領先3：2，卻在巴利登場後被狼隊追成3：3平手，無獨有偶與今場賽果不謀而合。

巴利入替後連輸3球，亦是摩連奴執教生涯首度領先3球下未能順利勝出，摩帥賽後並沒有將和波的責任歸咎於「大師兄」身上，完全與巴利無關，表示失球是全隊的責任，而卡尼及巴利未能攻入第4球是欠運，但這就是足球。

「餓波」已久的巴利，即使狀態未算頂峰，但在場上依然非常努力。（路透社）

英超第5輪戰果（按圖放大）：