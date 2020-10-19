【荷甲】德國世界盃功臣變自由身　馬里奧葛斯處子戰9分鐘開齋

德國中場馬里奧葛斯離家開展新生活，有個好開始，首次為荷甲燕豪芬上陣，只消9分鐘便開齋。 自己努力，有時也要貴人襄助。葛斯的「貴人」是對手的「10號仔」，一記手術刀回傳，自插心臟。

葛斯（Mario Gotze）2014年為德國在加時射入價值連城的一球，擊敗阿根廷而四奪世界盃。可是，接下來的生涯受傷患困擾，去季約滿多蒙特後變成自由身球員。

德國世界盃功臣成多蒙特棄將 葛斯叛徒的自白無悔投拜仁

葛斯成行家眼中「今季最失望球員」 出國闖蕩或是翻身希望

新生活要好好過，葛斯把握機會了（燕豪芬twitter）

不要消失希望，黎明自會來到。轉會窗關閉前，他加盟燕豪芬，迅速獲得上陣機會。燕豪芬昨晚作客施禾利，葛斯首次披甲，靠機靈走位把握對手犯下大錯，登陸荷甲9分鐘便取得處子球。

爸爸重新出發，妻子Ann-Kathrin與兒子在家支持（IG@annkathringotze）

對手自殺式自傳 葛斯走位機靈

施禾利從門將開始組織攻勢，傳球至中線附近，今季已射入2球的「10號仔」奇連里文斯（Clint LEEMANS）控甩腳，被燕豪芬球員偷走腳下球，策動反擊。里文斯回防，本有機會挽救，卻鑄成大錯。

新同事相處融洽。（燕豪芬twitter）

+ 3 + 3 + 3

當耶爾馬倫（Donyell MALEN）傳球正好被里文斯截到，里文斯打算順勢回傳給門將，沒有留意四周環境。里文斯的回傳不夠力，去勢慢，變成手術刀「醫院波」，正好被葛斯窺準，快快殺入小禁區，快施禾利門將一步搶去皮球。「假假哋」是碧根鮑華口中的「德國美斯」，葛斯埋門亦有功架，右腳一貪越過門將，底線線輕輕一撥便先開記錄，相當瀟灑。燕豪芬及後連下兩城，帶着3球優勢返回更衣室，就此輕勝3：0，續排榜首。

射入重要一球。（燕豪芬twitter）

自言狀態未足 「多幾場才見真正的我」

葛斯在下半場中段被換走，賽後透露狀態未足，仍要幾個星期才恢復十足狀態，「讓我上陣多幾場，才見到真正的我」。不過，首戰入球，球隊獲勝，葛斯在近年下沉的生涯之中，新一章至少有個美好開始。他說：「我很開心，除了贏波，還因為可以再次比賽，這麼快便入球，對我很重要」。

（Getty Images）

葛斯成名早，今年才28歲，成為世界盃奪冠功臣後，生涯不順遂。雖然在拜仁奪得兩次德甲冠軍，但出場次數漸減。2016-17年球季回歸成名地多蒙特，發現患上肌肉病變，表現不復舊觀。

捧過世界盃，又有嬌妻，葛斯算是人生勝利組嗎？