【西甲】久保建英藝術級後踭　黃潛中場射破舊東家慶祝僅一秒

日本國腳久保建英今季被借到維拉利爾，多任後備，昨晚對華倫西亞下半場入替，經歷如坐過山車。一腳「插花後踭」精彩絕倫，助球隊奠定勝局，完場前卻被逐。 同場加映《射破母會的心路歷程》，主角是去季華倫西亞隊長柏利祖。

「日本美斯」加盟西甲班霸皇家馬德里後，連續第二季外借磨練，惟今季在「黃潛」新帥艾馬利麾下，場場後備，而且最多「踢三個字」，看來不受重用。

早前有西班牙傳媒報道指，皇家馬德里不滿潛力新星被投閒置散，情况再無改善，便打算提早收回。「開口牌」或許奏效，艾馬利在昨晚（18日）主場對華倫西亞，64分鐘打成1：1之際換入久保建英。

久保建英借到維拉利爾，暫未搶到正選。（維拉利爾 Twitter）

右腳踏前左腳一剔 「插花」助攻

入場5分鐘，久保已經「交功課」。維拉利爾左路發動攻勢，隊友從底線回頭，傳給禁區頂久保。球去勢頗快，久保接球時幾乎被「通坑渠」，右腳及時控下，球停在左腳，而華倫西亞後衛丹尼爾華斯（Daniel WASS）已經殺到。久保情急智生，剛抬起控球的右腳踏前，左腳把球剔向右腳跟，再以右腳打後踭傳到空位。

這一腳「插花」後踭，殺華斯措手不及，同時讓柏利祖（Daniel PAREJO）後上突入。他先擺脫華斯的飛剷，推前一步在娥眉月頂起腳，彈中莫達迪亞卡拜（Mouctar DIAKHABY）腳尖後彈道變高，越過查奧美杜明尼治（Jaume DOMENECH）手頂後彈楣底入網。

《射破母會的心路歷程》，主演：柏利祖（點圖放大）

華倫西亞開源節流 隊長都要賣

柏利祖為「黃潛」射入第一球，為球隊再次領先，難免想慶祝一下。開始大步衝刺，卻想起對手是效力了9季的舊東家，立即急煞車兼撥頭髮，提醒自己「冷靜啲」，險守「倒戈不慶祝」原則。他與一同於開季前從華倫西亞來投的隊友高基連（Francis COQUELIN）擁抱後，低頭兼雙手合十，似向華倫西亞的舊隊友示意。柏利祖去季仍為華倫西亞隊長，但球會要減少薪金開支，平賣球員，柏利祖與高基連雙雙轉投維拉利爾。柏利祖確定轉會後，向球迷拍片告別時曾不忍流淚。

華倫西亞亂局新章 球會拖糧發長期欠單「頂檔」

柏利祖（左一）與高基連相擁，面對舊東家，百般滋味在心頭。（Getty Images）

維拉利爾再次領先，補時十人應戰，仍能守住2：1勝果。久保建英在72分鐘被罰黃牌後，補時2分鐘剷球後被指「唔收腳」，腳底剷中一齊「瞓身」的華倫西亞中場卡路士蘇拿（Carlos SOLER），再領黃牌，足球員生涯首次被逐。