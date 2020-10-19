【英超】利物浦雲迪積克重創長唞　曼城「過來人」送上窩心祝福

利物浦後防核心雲迪積克於日前英超默西賽德郡打吡，被愛華頓門將比克福特「鉸剪腳」弄傷膝蓋，須接受手術，面臨長期養傷。 去季曾因膝傷休養多時的曼城中堅拿樸迪，放低兩軍的敵對關係，於網上送上窩心祝福。

雲迪積克在比賽初段入楔接應法賓奴的傳送，出迎的愛華頓門將比克福特未能清脆解圍，卻踢中雲迪積克，使該名紅軍鐵衛受傷離場。VAR及後只翻查雲迪積克接應時是否越位，而他當時的而且確在越位位置，卻未有翻查比克福特的攔截是否嚴重犯規。

英超前球證禾頓（Peter Walton）直言比克福特的犯規「走甩」紅牌有幸運成份：「即使球證認為是越位，但越位後的一切動作仍然紀錄在案，所以比克福特幸運地犯過被逐的命運。」

雲迪積克開賽早段傷出：

雲迪積克隨即前往醫院接受檢查，最後證實傷及膝蓋韌帶，需要接受手術，這名荷蘭後衛面臨「收咧」。

曼城中堅拿樸迪去年8月對白禮頓亦傷及膝蓋，實是「過來人」，見到雲迪積克於網上上載宣布傷勢的書信後，亦Retweet了他的推文，並說：「兄弟，聽到這消息令人遺憾。視你盡快康復，就算我們是敵對關係，聽到這樣的消息令人難受。」

拿樸迪祝雲迪積克早日康復的訊息。（網上圖片）

【雲迪積克重創隊友球迷反應】 （按圖放大）

除了拿樸迪外，雲迪積克的一眾利物浦隊友，包括正副隊長佐敦軒達臣、占士米拿，以及新加盟的祖達、剛離隊轉投錫菲聯的小將利安比維斯達、以至英格蘭翼鋒查頓辛祖等球員，均在他的信息下「派心心」，祝願他早日康復。

英超第6輪直播賽程（按圖放大）