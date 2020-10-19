【英超】英足總與球證研究利物浦愛華頓爭議　決定不追究比克福特

英超周六（17日）大戰，愛華頓主場對利物浦早段爆出爭議判決，主隊門將比克福特（Jordan Pickford）比賽初段「鉸剪腳」攔截「紅軍」中堅雲迪積克（Virgil van Dijk），後者膝傷需接受手術，面臨長期養傷。 事件引起爭議，英格蘭足總與執法球證及VAR球證研究過後，決定不追究比克福特。

利物浦作客同市宿敵愛華頓一戰，開賽6分鐘紅軍一次角球攻勢，法賓奴執漏一腳笠入禁區給後柱的雲迪積克，被愛華頓門將比克福特出迎「鉸剪腳」夾跌。荷蘭中堅倒地後表情痛苦，在軍醫陪伴下離場治理。

利物浦證實中堅雲迪積克重創 須接受膝部手術復出無期

VAR球證兩爭議判決累利物浦失分 被起底疑似曼聯球迷

雲迪積克受傷過程：

利物浦周一（19日）證實，雲迪積克膝部十字韌帶（ACL）受創要開刀做手術，將要面臨6個月或以上的休養期。

英足總雖有櫂插手干預事件，但只能在極罕見的情況之下，《BBC》指今次事件不屬其中，故足總無權改判。

雲迪積克一封給球迷的信，矢言要以更強姿態康復歸隊。（Instagram@Virgilvandijk）

球證及VAR太在意十二碼忽略重點？

不過，如何判決比克福特行為應否罰紅牌，最初引起了混亂。當時VAR曾翻查影片，決定是否應判十二碼，但最終雲迪積克越位在先，故不能判十二碼。惟愛華頓雖因VAR決定不用被罰十二碼，不少球圈中人、前球證及球迷都認為，這不等於比克福特可避免罰紅牌。

執法球證奧利華（Michael Oliver）及VAR都沒有作出任何行動。VAR在他們認為必須作出紅牌才可介入，惟奧利華未有見到事件發生過程，故VAR球證庫特（David Coote）未可作出干預，但他亦沒有建議奧利華到場邊的電視翻看影片，決定應否罰比克福特。

前英超球證認為奧利華（中）及VAR球證庫特應為引起混亂、爭議及自己的失誤道歉。（Getty Images）

前英超球證加拉格（Dermot Gallagher）接受《天空體育》訪問時指，奧利華及庫特應該考慮：「是否越位？是否十二碼？應否作出相關判罰？」惟二人在否決該罰十二碼後，忽略了考慮第3點，所以才會出現這種混亂。

1992至2007年於英超執法的加拉格認為，比克福特應罰紅牌，但由於事情已經發生，故奧利華及庫特作為球證，「應該誠心就失誤道歉」。

【VAR球證庫特】

+ 3 + 3 + 3

BBC：足總不追究比克福特免起改判爭議

英國傳媒指足總周一召見執法球證及VAR球證，最後決定不追究比克福特。《BBC》認為雖然足總有權跟比克福特「秋後算賬」，但沒有這樣做是因為他們不希望引起更多爭議，亦不認為應在有VAR的前提下作出改判。

VAR在理論上可「捕捉」一切犯規或球證錯失，但在英超去季重開後已出現失誤。當時錫菲聯作客阿士東維拉入波，維拉門將尼蘭特將皮球抱入網窩，但門線技術未能判斷皮球是否入網，VAR亦沒有介入，最終錫菲痛失兩分。

【英超】錫菲聯由贏變和 門線技術9000場首度出錯

尼蘭特明顯連人帶波入網，惜門線技術偏偏在這時出錯。（路透社）

完場前文尼被VAR指「越位」，再惹爭議。

事實上，愛華頓對利物浦完場前亦有爭議判決，當時利物浦的堤亞高艾簡達拿直線傳給沙迪奧文尼，後者轉身並傳中助攻佐敦軒達臣，但VAR指文尼越位在先，最終判入球無效，利物浦終以2：2與愛華頓打和。惟當時畫面見到文尼與對方守仗平排，庫特畫線亦不能見到文尼有越位，成為了一大懸案。