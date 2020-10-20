【英超】大比數不再　西布朗般尼互交白卷　狼隊一球小勝列斯聯

3：3﹑6：1﹑7：2等比數在今季英超不時出現，使今季賽事更具娛樂性。英超第5輪最後兩場賽事在周一深夜上演，戰果卻「一反常態」，兩仗合共僅得1個入球，並在47場後終於首次出現互交白卷。

今季英超疫情「新常態」下作賽，在閉門作賽的情況下，大手交易不計其數，增添娛樂性必定是球迷樂見的事。

周一（19日）深夜上演兩仗英超賽事反其道而行，向大比數說不。兩支開季至今仍未打開勝利之門的球隊，西布朗主場與般尼交手，力爭今季第一個3分。車路士舊將﹑現年36歲的老將伊雲諾域正選為西布朗披甲，出戰回歸英超首戰。

36歲的伊雲奴域重返英超賽場，今仗正選為西布朗披甲。（路透社）

英超第5輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

主隊西布朗在上半場曾經將皮球送入網窩，早前從哈特斯菲加盟的前鋒卡蘭格蘭（Karlan Grant）頭槌建功，惟他在入楔時僅僅越位，被VAR推翻入球，無緣攻入加盟西布朗的首個入球。般尼在下半場亦有開紀錄的黃金機會，同樣來自一記頭槌，基斯活特（Chris Wood）頭槌中楣彈出，加上兩軍門將普比及莊士東全場左飛右撲，救出不少險球，兩軍最終0：0互交白卷。

英超戰至本季47場賽事，終於首度出現90分鐘內互無紀錄，兩軍各得一分下，依然未能打響勝鼓，西布朗5戰得兩分；般尼則取得今季第1分。

般尼與西布朗今仗互交白卷，是今季首場0：0賽事。（路透社）

今輪英超壓軸一戰，列斯聯主場迎戰狼隊，主隊早在開賽早段「食詐糊」，狼隊戰至下半場初段由沙斯（Romain Saiss）勁射破網，但交出助攻的普丹斯被VAR認定越位在先入球無效。狼隊及後由射手魯爾占美尼斯禁區外一扣一射，省中列斯聯的中場加雲菲臘斯反彈入網，70分鐘攻入全場唯一入球，最終狼隊一球小勝列斯聯，5戰得9分升上第6位；主場輸波的列斯聯則以7分跌至第10位。

魯爾占美尼斯攻入致勝一球，一球小勝列斯聯。（路透社）

狼隊入球功臣占美尼斯在完場前一記犯規再惹起爭議，該名狼隊前鋒與列斯聯中堅羅賓高治（Robin Koch）在邊線相撞後倒地，占美尼斯落地時順勢向上一伸，踢中高治胯下，列斯聯球員當然十分不滿，但球證卻無動於衷，未有向占美尼斯出示任何警告。上季熱刺的孫興慜曾經以相近的方法踢中車路士的魯迪格，最終被球證以紅牌驅逐離場。

占美尼斯完場前倒地時踢中對方球員，球證卻毫無表示。（網上圖片）

重溫孫興慜出腳領紅片段：

英超第6輪直播賽程（按圖放大）