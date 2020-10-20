【歐聯】卡雲尼無緣倒戈演曼聯地標戰　費南迪斯做代隊長嚇死寶寶

新一季歐聯將在今晚（20日）深夜揭開序幕，重回歐聯行列的曼聯將作客巴黎聖日耳門，原本有望倒戈的卡雲尼未被列入大軍名單，無緣上演「地標戰」。 近日備受批評的隊長哈利馬古尼同樣因傷未有隨隊赴巴黎，主帥蘇斯克查在記者會上突然公布波基斯費南迪斯成為代隊長，身旁的「般奴」本尊瞪大雙眼未知如何反應。

相隔一個球季後再戰歐聯的曼聯，今季陷入「死亡之組」，與巴黎聖日耳門﹑RB萊比錫及土耳其的巴沙克舒希同組，紅魔鬼首戰將作客巴黎。

曼聯與PSG曾在前一季歐聯16強對壘，紅魔鬼當時在首回合主場失利，兩球不敵對手，卻在PSG主場上演絕地反擊戰，以3：1擊敗PSG並以作客入球反勝晉級，如今再訪法國力爭再破PSG。

曼聯曾經在2018/19球季的16強次回合，在PSG主場絕地反勝晉級。（資料圖片）

效力巴黎聖日耳門7載的卡雲尼，剛以自由身加盟曼聯，外界期待他重返巴黎演地標戰，可惜這願望如今落空，該名33歲烏拉圭前鋒未被列入大軍名單，預料將留在卡靈頓訓練基地中練習，主帥蘇斯克查表示卡雲尼需時提升狀態。

效力巴黎聖日耳門7載的卡雲尼，如今無緣在舊東家上演曼聯首戰。（資料圖片）

連同卡雲尼在內，一共5名球員留在曼徹斯特，當中包括新星格連活特﹑連格﹑拜利及隊長哈利馬古尼。外界盛傳格連活特和另一小將班頓威廉斯因紀律問題被罰，蘇帥強調並無此事，指出格連活特沒有受傷，同時強調此子並非因紀律問題而落選，還寸爆反問記者：「如果是真的，為何班頓會入選？你的消息來源是什麼？」

今季表現備受批評的隊長馬古尼，在國際賽期代表英格蘭時領紅被逐，不少曼聯球迷打趣表示可否在曼聯執行停賽令，如今終於如願以償，該名曼聯隊長因傷而未能隨隊，蘇斯克查希望馬古尼可在周末對車路士的聯賽復出。

曼聯隊長哈利馬古尼因傷缺陣，無緣周中的歐聯賽事。（資料圖片／Getty Images）

曼聯缺陣周中作客PSG的5名球員：

馬古尼篤定在周中的歐聯缺陣，誰將戴上隊長臂章領軍呢？蘇斯克查在賽前的視像記者會中首度公布，與他一同出席記者會的波基斯費南迪斯將代任隊長一職，似乎蘇帥這決定未向任何人透露，事關在旁的「般奴」得知「升呢」任隊長後，「當堂嚇一跳」並瞪大雙眼，反應十分有趣。

費南迪斯直言未有料到自己將擔任隊長，並稱這是個重大的殊榮，「我沒有預料到自己將戴上曼聯隊長臂章，這是一個光榮，但我認為全隊上下也是隊長，事關每人亦有其領導球隊的方法，為球隊帶來勝利才是最大目標。」

當費南迪斯得知自己成為隊長後「眼仔碌碌」，反應相當逗趣。（Twitter截圖）

費南迪斯當堂嚇一跳片段：

Bruno Fernandes' reaction to being named captain against PSG is the best thing you'll see today 🤣 pic.twitter.com/Sgfxrp8gzY — utdreport (@utdreport) October 19, 2020

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