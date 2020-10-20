游泳｜「復活飛魚」池江璃花子達標也避戰　按原定計劃專心練體能

日本泳壇主將池江璃花子戰勝白血病，近月重返泳池，第2個賽事已經展現世界級選手底質。雖然未能踏上頒獎台，但已經達標出戰本年底日本公開賽。 不過，池江昨日表明避戰，因為有重要任務。為了未來，她要「回到過去」，當務之急是「練大隻」。

池江在8月底出戰東京都特別游泳大賽，達標出戰本月初日本大學生錦標賽。她在復出的第2個賽事，成績更令人鼓舞，在50米決賽游出25.62秒。這時與快復出戰0.70秒，雖然只得第4，但距離「上台」僅差0.04秒，且直接出線12月初日本公開賽。不過，池江在賽後坦言不想操之過急：「出場與否仍未決定，現在首要目標是按部就班，回復實力。」

池江璃花子「淚之復活劇」 日本奧組委支持戰東奧造勢

池江璃花子與日本大學的隊友一起合照，明顯「細一個碼」。（IG@ikee.rikako）

池江在2019年治療白血病期間，視日本大學生錦標賽為復出目標，達成目標後便希望長遠競賽生涯設想。池江與教練西崎勇商討後，決定不會出戰日本公開賽，按原定計劃，專心強化體能與體格。

池江璃花子代表日本大學出戰。（IG@ikee.rikako）

池江在世界泳壇嶄露頭角之際，相當健碩，受病魔折磨後「縮晒水」。她早前受訪稱：「看見如今身體瘦削，跟以前的自己判若兩人，有點難為情」。故此，日常訓練加強體能鍛鍊，希望盡快提升體能。

池江在7月東京奧運「+1」儀式亮相，仍然瘦小。（Getty Images）

今年20歲，參加「成人禮」前穿上紅色長裙。（IG@ikee.rikako）

池江璃花子一步步康復：

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大學生錦標賽備受注目，很大原因是池江出戰。雖然體能未復舊觀，但池江大病一場後「爛船仍有三斤釘」，在復出戰加速力與技術如昔。池江的故事令日本大眾鼓舞，甚至有傳聞日本奧組委（JOC）希望池江「奇蹟復活」，鼓勵她出戰來年4月東京奧運選拔賽。她本是日本泳隊在東奧奪牌的最大希望，如今男隊主將瀨戶大也被外遇醜聞打擊，今後狀態成疑，池江似有復蘇迹象，即被寄予厚望。

兩年前亞運，池江奪得6面金牌，當然身體健康，滿身肌肉。（Getty Images）

港隊已穩奪的東京奧運入場券：