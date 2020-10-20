英超Fantasy｜本周最佳玩家棄Cap熱刺孖寶　誰可代替雲迪積克？

英超Fantasy第5周有熱刺孖寶哈利卡尼、孫興慜爆分，但今周得136分的南非玩家並未有任命二人其中之一做隊長，反而Triple Cap了曼聯射手拉舒福特出奇制勝。 不過，今周過後相信不少玩家都會「頭痕」，用什麼代替長期養傷的利物浦中堅雲迪積克才好。

熱刺今周雖被韋斯咸逼和3：3，但卡尼及孫興慜入波助攻潮未有因國際賽檔期停下來，而且「孫仔」在失波被換走得以保住Clean Sheet再多1分，兩人合共取得29分，不少今周排名前列玩家都有任命卡尼做隊長，更動用了Triple Cap的功能卡，卡尼分數暴增至48。

卡尼及孫興慜入波助攻停不了。（Getty Images）

南非玩家Branden Augustine的Manyovha Ngweňa FC，卻沒有用到這兩名球員做隊長。這名曼聯球迷揀了愛隊射手拉舒福特擔任Captain，更用了Triple Cap功能卡，爭取到45分。

除此之外，Manyovha Ngweňa FC亦有多名高分球星，如車路士的迪姆華拿、波基斯費南迪斯，但筆者認為他今周最厲害之處，就是選中的後防球員，4名有3名保住清白之身，雲比沙卡亦因為曼聯攻入一球而取得8分。

今周最高分玩家陣容（網上圖片）

本周最高分玩家陣容：

+ 5 + 5 + 5

VVD代替品不乏人選

不過，今周最大話題可能是雲迪積克受傷，可用誰來替代。雲迪積克於利物浦對愛華頓一戰受傷，膝蓋十字韌帶受創，需要接手術，面臨6個月或以上的休養期。

雲迪積克受傷面臨長期缺陣。（Getty Images）

今季不少玩家都可能入過雲迪積克，就算到了證實長期養傷後，仍有19.2%的玩家持有他。當時今周得7分的狼隊中堅洛曼沙斯、阿士東維拉的泰朗明斯，都是不錯的選擇，而且價錢亦比VVD便宜。

筆者推薦明斯，阿士東維拉今季失球之少冠絕歐洲5大聯賽，明斯今季亦曾入過波，或有意外斬獲。

如果想繼續用利物浦後衛，亦可考慮左閘安德魯羅拔臣，但如要入貨就要想辦法填補二人0.6鎊的差價。

英超第6輪直播賽程（按圖放大）