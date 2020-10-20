【歐聯】雷恩首戰歐洲球會頂級盛事　學乘找來交響樂團奏主題曲

法甲球隊雷恩今乎成功殺入歐聯，主場鬥俄超球隊卡斯洛達，將會是球會史上首次出戰歐洲球會最頂級賽事。 早於8月時，雷恩已試過半夜3點播歐聯主題曲，被附近居民投訴。今次雷恩做次「乖仔」，找來布列塔尼交響樂團（Brittany Orchestra）演奏主題曲，為歐聯首戰造勢。

法甲由於新冠肺炎提早結束，雷恩最終排第3，8 月得知獲得直入分組賽資格後，凌晨3點在主場突然「焚機」播歐聯主題曲，使得附近不少居民被「嘈醒」，播了近20分鐘。

雷恩創會119年首戰歐聯，對手為俄超球隊卡斯洛達。（網上圖片）

J'avoue c'était "un poil" fort. Surtout pour 3h du mat. Je serais curieux de savoir qui n'a pas été réveillé 😅 pic.twitter.com/tzT9tm3zSP — Télé Vision (@NatoVingt4) August 12, 2020

雷恩主席賀域回應指，當時一些職球員在球場內舉行「小型活動」，強調嚴格執行衛生措施，確保健康，「非常，非常美麗的夜晚，結果妙不可言」。而雷恩的官方Facebook發布片段，似乎解釋了當時在拍攝宣傳片。他們請來一名DJ，在球場廣播室打碟，最後球場大開射燈，廣播歐聯主題曲。

雷恩居民因他無覺好瞓

創會119年，雷恩首戰歐聯當然值得高興，但半夜「焚機」實為擾民，故這支法國西北部球隊今次選擇在太陽高掛時，由布列塔尼交響樂團在雷恩球場（Roazhon Oark，Roazhon為布列塔尼語的雷恩）演奏歐聯主題曲，為歷數性的歐聯首戰造勢。

雷恩於官方Twitter上載短片，並留言說：「讓這神聖的音樂響起！」

布列塔尼交響樂團於雷恩球場演奏歐聯主題曲。（網上圖片）

Que résonne la musique sacrée ! ：

Que résonne la musique sacrée ! 🎶 pic.twitter.com/OV4RqXGKDG — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 19, 2020

歐聯主題曲冷知識： 歐聯主題曲的名字正是《UEFA Champions League Anthem》，又簡稱《Champions League》，由英國作曲家Tony Britten於1992年改編德國作曲家George Frideric Handel的《Zadok the Priest》一曲，歌詞以英文、法文及德國填上，重複「These are the champions」、「Die Meister」（德文，意為大師）、「Die Besten」（德文，意為The Best）和「Les grandes équipes」（法語，意思為最偉大的球隊）單字。 歐洲足協規定，每場歐聯比賽前3分鐘，都必須於現場播放此曲。

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