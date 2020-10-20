【英超】愛華頓李察利臣電話號碼遭公開　巴西隊友尼馬連忙道歉

巴黎聖日耳門的巴西球星尼馬（Neymar）不時都會於網上進行直播，日前直播期間一時大意，將效力愛華頓的巴西隊友李察利臣（Richarlison）電話號碼，連累他短時間收到大量訊息。

尼馬日前於網上直播打機，途中致電李察利臣寒暄幾句。雖然二人全程有講有笑，但尼馬將電話畫面面向鏡頭，讓李察利臣跟觀眾打招呼，又說：「我們正在直播，揮一揮手吧，你要改電話號碼了。」

尼馬公開李察利臣電話號碼，連累後者收到大量訊息。（Getty Images）

NEYMAR E RICHARLISON KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/ipV43UIUIC — Futmais (@futtmais) October 18, 2020

這名PSG球星當時已知自己將李察利臣的電話號碼，公開給廣大觀眾，即時跟李察利臣道歉，指自己是一時大意：「我不小心將你的號碼公諸於世，我發誓完全是場意外。」

雖然即時道歉，但已做成傷害，李察利臣於Twitter上表示，多得尼馬的不小心，自己收到了大量Whatsapp訊息，又揚言會封鎖任何電話給他的人。

尼馬將李察利臣電話號碼公開，更笑言他該換號碼。（網上圖片）

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他於另一條Tweet又寫道：「多謝尼馬，你真的是個天才，我5分鐘就已經收到過萬個短訊了。再一次多謝你。」

李察利臣於網上欲抗辯自己已收腳，之後又鏟Tweet，被球迷指責非真心道歉。（網上圖片）

李察利臣被指責道歉非真心

雖然訊息有沒有來自利物浦球迷，但揚言封鎖來電者，李察利臣似乎擔心收到「利迷」的惡意來電。

李察利臣於早前愛華頓主場鬥利物浦的英超默西賽德郡打吡，完場前鏟跌對手堤亞高艾簡達拿，被球證紅牌趕出場。由於動作凶狠，李察利臣被不少「紅軍」球迷抨擊，就算公開道歉亦無補於事，更被球迷發現道歉前曾想抗辯自己已收腳，引起更多爭議。

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