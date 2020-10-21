【歐超聯】皇馬牽頭另起爐灶　傳獲FIFA撐腰　英超Big 6獨欠邊隊?

早前利物浦與曼聯牽頭的《Project Big Picture》英超改革方案缺乏其他英超球隊支持下失敗告終，兩支英倫豪門的名字再在另一足球壇震撼彈出現——「歐超聯」（European Premier League）。 英國Sky News指出，目標雲集英國、西班牙、德國、意大利和法國18支最強球隊的「歐超聯」，已獲得國際足協（FIFA）支持，如落實勢將重塑足球面貌。

Sky News引述消息人士報道，預料多達18支球隊參與的「歐超聯」，將在歐洲足球賽季期間舉行，國際足協有份參與其中，協助制定賽制。賽事中的頂級種子球隊會直接晉身淘汰賽，冠軍預料可獲得數以千萬英鎊計巨額獎金。

曼聯和利物浦被指正在洽談參與事宜，英國、西班牙、德國、意大利和法國10多支球隊亦正在商討加入成為賽事始創成員。每支始創球隊預料可獲數以千萬英鎊計參與費，曼聯和皇家馬德里等大牌球隊料可獲得最大份額。

賽事形式方面，預料「歐超聯」將由16至18支球隊角逐，並以主客雙循環的形式進行，即每隊單季至少要踢30場賽事。

曼聯和利物浦盛傳獲邀加入「歐超聯」。（Getty Images）

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勢成全球最高收入運動賽事

消息指，華爾街大行摩根大通（JP Morgan）正在商討為「歐超聯」提供60億美元（46英鎊）債務融資，款項可望日後藉賽事的轉播收益賺回來。一旦賽事落實，「歐超聯」有望成為全球年度收入最高的運動比賽，屆時其他銀行預料將陸續加入融資計劃之中。

「歐超聯」大計有指最快會在本月月底公布，並最快在2022年開始舉行，惟截至目前參與球隊全名單尚未落實，計劃仍有機會胎死腹中。如計劃順利展開，「歐超聯」勢將取代歐洲足協主辦的年度歐洲球會頂級賽事—歐聯（Champions League）。

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英超Big 6哪隊被飛？

據悉，除曼聯和利物浦外，包括阿仙奴、車路士、曼城和熱刺在內的英超強隊亦正被招手。有指「歐超聯」最多只會有5支英超球隊參與，暫時未知Big 6之中哪一隊將「被飛」，目前估計暫未有任何一支英國球隊已確定參與。

其他盛傳獲邀參與的球會還有巴塞隆拿、馬德里體育會、巴黎聖日耳門（PSG）、祖雲達斯和拜仁慕尼黑。

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皇馬會長佩西斯被指為「歐超聯」幕後推手。（Getty Images）

皇馬會長盛傳為幕後推手

西甲豪門皇家馬德里被指是「歐超聯」計劃主要策劃者，會長倫佩雷斯（Florentino Perez）聯同西班牙融資機構Key Capital Partners在背後大力推動。去年已有報道指出佩雷斯與國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）為球會級別賽事改革進行會談。

每隔一段時間，由歐聯改革以至跳出歐聯框架另起爐灶的消息都會出現，今次最新版本的「歐超聯」計劃已蘊釀超過1年。多年以來，不時有消息傳出歐洲部分頂級球隊有意脫離歐聯，另組歐洲超級聯賽。

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國際足協劃清界線

國際足協發言人拒絕回應有關「歐超聯」提問，指出「FIFA不願回應或參與任何每隔一段時間便會出現的揣測」，又稱：「目前足球無論在國家隊、全球和歐洲層面的組織結構和監管架構完整」，說法有足球架構毋須作出改變的意味。

歐洲足協（UEFA）發言人則稱，他們反對任何形式出現的歐洲球會級別聯賽，批評有關賽事會變得「沉悶」（boring）。「歐洲足協強烈反對超級聯賽出現……一個只有10隊、12隊、就算是24隊參與的聯賽，無可避免會變得沉悶。」

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