【MLB世界大賽】道奇先聲奪人贏Game 1　MVP三巨頭令光芒黯然失色

MLB今年受新冠肺炎影響匆匆開季，轉眼間已鬥到「最後直路」世界大賽（World Series）。 國聯冠軍道奇於Game 1憑3名MVP球星的出色表現，以8：3擊敗光芒，於7場4勝的死鬥旗開得勝。

道奇於國聯冠軍戰對勇士的決勝第7場，大膽將王牌投手卡梳（Clayton Kershaw）收起，讓他可以於世界大賽第一場上陣投球。

這名2014年國聯MVP雖然一開始表現有點緊張，但亦不負總教練羅拔斯（Dave Roberts）所望，取得第一次三振後回穩，6局只被敲兩安，其中一支為全壘打，失1分但有8次三振。

卡梳收下2017年後首場世界大賽勝利。（Getty Images）

加拉斯路今場比賽不穩，最終吞下敗投。（Getty Images）

另一邊廂光芒於美聯冠軍戰被太空人「追到氣咳」，幸第7場及時回勇贏波，自2008年後再入世界大賽。這支創會22年未嘗世界冠軍滋味的球隊，今場派出加拉斯路（Tyler Glasnow）擔任Game 1先發投手。

可是，這名27歲投手今戰控球不穩，4.1局有6次四壞保送，被敲6安失6分，當中包括道奇去年MVP比寧加（Cory Bellinger）第4局的全壘打，最終吞下敗投。

比寧加除了打出全壘打外，亦有精彩防守演出。（Getty Images）

+ 9 + 9 + 9

伯斯玩殘光芒防守

道奇於世界大賽首戰就火力全開，全場打出10支安打，除了比寧加外，2018年效力紅襪成為美聯MVP的右野手穆奇伯斯（Mookie Betts），第6局棒打祖舒費林明（Josh Fleming），收下今年季後賽首支全壘打外，亦有兩次盜壘，可謂將光芒玩弄於股掌之中。

伯斯今場進攻將光芒玩弄於股掌之中。（Getty Images）

道奇最終以8：3擊敗光芒，卡梳亦收下自己2017年後世界大賽首勝。道奇2017、18年連續兩次入世界大賽皆鎩羽而歸，4年內3入世界大賽，希望可於2020年結束32年冠軍荒。

至於光芒2008年殺入世界大賽最後不敵費城人，12年後再入世界大賽，當然希望捧起球會史上首座世界冠軍，但面對人腳至少高半班的道奇，就似是面對另一面「高牆」。尤其是面對道奇的投手陣容，能否發揮他們引以為傲的全壘打火力，將會是最大關鍵。

世界大賽 Game 1精華：