【歐聯】拜仁基拿比確診前如常操練　有信心對馬體會一戰如常舉行

拜仁慕尼黑翼鋒基拿比（Serge Ganbry）確診新冠肺炎，已接受自我隔離。不過，這名德國國腳日前有參與歐聯A組對馬德里體育會的最後一課操練，存在隊內爆發疫情的危險。 拜仁有信心對馬體會一戰可如期上演，世界衛生組織的病毒學家亦認為基拿比事件不會影響到比賽。

基拿比確診後已接受隔離，拜仁指這名25歲翼鋒狀況良好。《圖片報》指曾效力阿仙奴的基拿比周二如常出席最後一課操練，與多名隊友有近距離接觸，當中包括後衛阿拉巴。

基拿比周二確診前如常操練，曾與教頭芬克握手。（網上圖片）

以目前情況而言，基拿比有可能已將病毒傳染給其他隊友。拜仁已再讓球員接受檢測，有信心可以對馬體會的歐聯分組賽可如期舉行。外國傳媒指拜仁在抗疫方面十分嚴謹，球員每日都要接受檢測，球員需要分批更衣、沖身，更衣室等人多地方都會定期消毒。

暫時未知新一輪檢測結果，但依據歐洲足協的指引，只要對賽兩隊均有有13名球員（連守門員）或以上出賽，比賽就可以如期舉行。如荷甲球隊阿爾克馬日前爆出13名球員確診，但陣中仍有17名球員可以候命，故對拿玻里的歐霸分組賽仍會如期舉行。

基拿比操練時與多名隊友有近距離接觸，令人擔心會否爆發疫情。（網上圖片）

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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世衛的德國病毒學家Jonas Schmidt-Chanasit表示，拜仁每日都進行檢測，「可排除球員傳播病毒的可能性」。基拿比確診前曾操練，但認為其他拜仁球員已感染的可能性甚低，又指如果病毒已經散播，檢測時已會得知，但不排除有球員進入潛伏期，只要定期測試出現全體陰性反應，就可排除病毒傳播的可能性。

基拿比確診新冠肺炎，現時已自我隔離。（網上圖片）

拜仁：正追查基拿比曾接觸人士

拜仁亦已跟慕尼黑市的衛生部門合作，追查什麼人曾跟基拿比有接觸，並表示完成調查後會公布結果。拜仁在基拿比確診前未曾有人「中招」，京士利高文於9月曾跟確診人士接觸過，需要自我隔離，最後證實未有染病。

基拿比去季歐聯為拜仁攻入9球，為球隊奪標功臣之一，缺陣鬥馬體會對這支德甲班霸有一定影響。拜仁A組對手除了馬體會外，還有俄超球隊莫斯科火車頭及奧地利的薩爾斯堡紅牛。

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