【歐聯】利物浦後防欠兩大將仍力保不失　作客一球力克阿積士

利物浦在缺少兩名後防大將下，作客荷蘭鬥阿積士，出戰今季首場歐聯分組賽。主帥派出祖高美斯及法賓奴扼守中路，移後一格的法賓奴今仗勇救空門，加上門柱的幫忙下，紅軍力保清白之身，並靠阿積士的達利亞費高一個烏龍球，作客一球險勝全取3分。

利物浦後防定海神針雲迪積克，在上周末的「默郡打吡」中與比克福特相撞，結果十字韌帶重創，勢錯過今季大部分賽事，加上門將艾利臣繼續養傷，利物浦後防確有隱憂。

利物浦與阿特蘭大﹑阿積士及米迪蘭特同列歐聯D組，紅軍首戰造訪阿姆斯特丹鬥阿積士，高普派出祖高美斯及法賓奴扼守中路，門將則繼續由阿祖安取代養傷的艾利臣，而隊長佐敦軒達臣先列後備，占士米拿打正選與韋拿杜姆及小將居迪斯鍾斯合組中場線。

祖高美斯今仗夥拍法賓奴扼守中路。（路透社）

歐聯周三晚分組賽戰果：

+ 2 + 2 + 2

二號門將阿祖安把守最後一關，一向有一種「危危乎」的感覺，在上半場中段差點「派膠」，在禁區大腳解圍時省中阿積士球員，幸好皮球彈向底線。阿積士攻勢一浪接一浪，普美斯在小禁區一次近射，阿祖安及時以腳擋走射門。大難不死的利物浦，沙迪奧文尼左路一次突破，擺脫阿積士守衛後傳中，達利亞費高解圍時將皮球送入自己網窩，助利物浦在35分鐘先開紀錄。

達利亞費高（左）情急解圍卻「擺烏龍」，利物浦最終靠這烏龍球報捷。（Getty Images）

形勢上佔優的阿積士隨後立即有追和的機會，泰迪治（Tusan Tadic）接應長傳，巧妙地挑射笠過阿祖安，今仗擔任中堅的法賓奴立即衝前，趕及在白界線前倒掛解圍，勇救空門。

法賓奴趕及在白界線前解圍，助利物浦力保不失。（Twitter截圖）

法賓奴勇救空門片段：

That Fabinho clearance pic.twitter.com/Sj3yBHnIRI — 19 Times (@LFCLiverbird96) October 21, 2020

阿積士換邊後不足1分鐘，已再有極具威脅的埋門，卡拉臣在禁區頂撞射，皮球越過阿祖安後卻中柱彈出，主隊欠運未能追成平手，最終利物浦力保勝局，作客一球小勝阿積士，歐聯首場分組賽旗開得勝。

在後防兩大主將缺陣下，加上另一中堅麥迪比受傷，利物浦依然可以保住清白之身，主帥高普歸功於法賓奴勇救空門，並直言今仗有幸運成份，「力保不失是非常重要，但球隊依然有改善的空間，我們讓對方製造不少攻勢，若不是法賓奴護空門及對方射中門柱，今仗的賽果難料，如今的戰果令人滿意。」

佐敦軒達臣今仗先列後備，由占士米拿擔任隊長領軍。（Getty Images）

【周二晚8場歐聯賽果】

+ 2 + 2 + 2

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