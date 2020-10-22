【歐聯】皇馬爆冷主場2：3不敵殘陣薩克達　國家打吡前兩連敗

皇家馬德里在班拿貝球場迎戰烏克蘭的薩克達，上演今季歐聯首場分組賽，豈料主場出擊的皇馬竟然在半場落後3球，即使下半場連入兩球依然未能平反敗局，最終爆冷以2：3吞敗，主帥施丹直言球隊缺乏信心。

皇家馬德里今季歐聯與薩克達﹑國際米蘭及慕遜加柏同列B組，隊長沙治奧拉莫斯繼續缺陣，改由艾達米列達奧（Eder Militao）及華拉尼扼守中路，前鋒則派出盧卡祖域掛帥，迎戰受新冠肺炎所困的薩克達，該支烏克蘭班霸多名一隊球員確診染疫，今仗未能赴馬德里。

早前在西甲爆冷不敵「升班馬」卡迪斯的皇馬，今仗面對薩克達，在上半場中段幸得門將高圖爾斯撲出對方的單刀，不致在早段先失守，惜「頂得一次頂唔到第二次」，薩克達的干尼艾高（Viktor Kornienko）突破殺入皇馬禁區，橫傳予泰特（Mateus Tete）建功，29分鐘打開紀錄。皇馬前鋒盧卡祖域無人看管下「撻頭」，頂出一球乏力的頭槌，未能立即追平。

薩克達的泰特今仗表現大勇，3個入球亦與他有關。（路透社）

歐聯周三晚分組賽戰果：

+ 2 + 2 + 2

皇馬半場落後0：3

薩克達的入球功臣泰特右路扣入大位勁射，高圖爾斯撲出不遠，華拉尼情急下解圍，卻不慎「擺烏龍」，4分鐘後再失一球。

年僅20的巴西小將泰特今仗在前場相當活躍，戰至上半場末段再策動攻勢，後腳巧妙助攻予所羅門（Manor Soloman）射成3：0，薩克達在半場爆冷領先3球。

即使部分一隊成員染上新冠肺炎，依然不影響薩克達今仗的表現。（路透社）

半場落後3球，皇馬主帥施丹即時「撳掣」，換入射手賓施馬增強攻力，皇馬中場大腦莫迪歷及後轟入一記世界波，擺脫兩名薩克達守衛後勁射，薩克達門將毫無反應目送皮球入網。雲尼斯奧斯隨後入替表現平平的盧卡祖域，入替僅15秒立即為球隊建功，前場逼搶成功，推入禁區射成2：3，燃起皇馬追平的希望。

皇馬戰至補時階段，終於再度送皮球入網，華維迪撞射建功，惜雲尼斯奧斯站在越位位置並干擾對方門將的視線，結果入球無效，薩克達以3：2爆冷擊敗皇馬。

雲尼斯奧斯入替僅15秒便建功，惜及後未能為球隊再建功。（路透社）

皇馬在周六出戰西班牙「國家打吡」鬥巴塞隆拿前夕，卻吞下兩連敗。施丹完場後近1小時才現身賽後記者會，該名皇馬主帥直言球隊缺乏信心，並承擔落敗的責任，「球隊在上半場表現欠佳，在球場上失去了信心，這是我的責任。我需要找出方法，帶領球隊重回勝軌。」

皇馬中場莫迪歷不約而同指球隊信心不足，「球隊表現明顯仍有提升的空間，領隊告訴我們要更有效地壓迫對手，而我們在今仗未能做到。球隊內部同樣缺乏信心，我們需要趕快在下仗前改善。」

皇馬在沙治奧拉莫斯缺陣下再輸一場。（Getty Images）

皇馬主帥施丹今仗派出盧卡祖域掛帥。（Getty Images）

【周二晚8場歐聯賽果】