歐聯︱利物浦已找到防線新指揮官　里奧：他是全球最佳中堅之一

愛華頓門將比克福特一次粗暴魯莽的出迎，令利物浦失去全球最佳中堅雲迪積克。此子預料今季大部分時間缺陣，加上門將艾利臣早前亦受傷，紅軍今季命途多舛下被認定成績凶多吉少。 歐聯對阿積士一戰，其中一人及時挺身而出，連曼聯名宿里奧費迪南亦大讚：「他是全球目前其中一個最佳中堅」。

雲迪積克重創後，利物浦陣中的中堅人選只剩下祖高美斯和麥迪比二人，兩將皆屬「容易受傷的男人」，外界一致估計利物浦1月轉會窗重開時將購買中堅，連紅軍名宿加歷查亦如是說。

此舉令利物浦領隊高普十分憤怒，對阿積士一戰賽前記者會上狠批記者和諷刺加歷查。從今仗證明，他的惱怒或許是對的，因為雲迪積克的最佳替代品根本不用外求，早已在紅軍陣中。

麥迪比賽前已證實有傷未能隨隊，今仗祖高美斯的拍檔換成防守中場法賓奴。上季這個巴西中場已曾任中堅替工而且表現大受好評，面對主場出擊的阿積士他閃耀全場，更以一記高難度的極速衝刺式護空門，協助紅軍力保不失。

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法賓奴趕及在白界線前解圍，助利物浦力保不失。（Twitter截圖）

歐聯周三晚分組賽戰果（按圖進入）：

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里奧：法賓奴是最佳中堅

上半場41分鐘，落後一球的阿積士由泰迪治（Tusan Tadic）接應長傳，巧妙地挑射笠過紅軍門將阿祖安，今仗擔任中堅的法賓奴立即發力衝前，僅僅趕及在白界線前以一記精彩倒掛解圍，勇救空門。

在直播室中的一代中堅里奧費迪南，對法賓奴讚不絕口：「踢這個位置（中堅）時，他是最佳球員。此子是個頂級執行官，他曾在摩納哥司職右閘，懂得防守之道。」

「他今天成功閱讀球賽，現在開始要跟祖高美斯建立默契。」里奧認為，今仗出色表現後，法賓奴很快便要面對真正考驗，「他將有機會持續踢這個位置，現在開始會被審視。問題是，他要取代的是全球最佳中堅。」里奧指出，高美斯同需面對同樣壓力，一切要視乎兩人能否經得起考驗。

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中堅法賓奴表現搶眼：

法賓奴轉踢中堅「神數據」

連同今仗，法賓奴先後曾5次為利物浦出任中堅，其中高達4場比賽能助球隊保持清白之身。他的出色預判和球賽閱讀能力，往往能協助球隊在危機出現前化險為夷，就算在危急關頭，他也可以憑一雙長腿和精準判斷力及時出腳攔截，或如今場一樣借助奔跑能力護空門，十分可靠。

紅軍副隊長占士米拿亦大讚隊友法賓奴：「他是個頂級球員，適應能力也是一流水平。他以前亦曾踢過中堅，那真是一次奇妙的解圍。」

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法賓奴勇救空門片段：

That Fabinho clearance pic.twitter.com/Sj3yBHnIRI — 19 Times (@LFCLiverbird96) October 21, 2020

米拿稱，在球隊作出多個人腳變動下，保持不失球戰果十分重要，「今場就如傳統英式足球比賽，有些時候我們在反擊中找不到最後傳送，但最終對方的烏龍球已經足以取勝。」

的而且確，失去雲迪積克，艾利臣未及復出上陣，面對雙重打擊情況下出戰歐聯分組賽第一擊，一場不失球的勝仗對利物浦全隊士氣均十分重要。

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【周二晚8場歐聯賽果】

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