【歐聯】曼城主場反勝波圖響勝鼓　史達寧比比鬥足全場針鋒相對

歐聯C組分組賽，曼城主場迎戰波圖，中場大腦迪布尼繼續缺陣，「藍月亮」上半場因新兵魯賓戴亞斯一次誤傳而失守，及後由阿古路﹑根度簡及費倫托利斯各建一功，最終3：1反勝波圖。 兩軍隊長比比及史達寧今仗多次短兵相接，比比完場前「陰濕」膝撞史達寧，卻避過球證的視線，逃過被逐一劫。

被編入C組的曼城，與奧林比亞高斯﹑馬賽及波圖同組，算是抽到好籤。「藍月亮」首戰主場面對波圖，領隊哥迪奧拿派出魯賓戴亞斯及艾歷加西亞（Eric Garcia）扼守中路，前線則由阿古路﹑馬列斯及史達寧攻堅。

今季新加盟曼城的中堅魯賓戴亞斯，上半場一次誤傳，波圖的路易斯迪亞斯（Luis Diaz）左路在中線附近推進，由左面一路推入大位，沒有曼城球員能阻其去路，殺入禁區後「拗腰」射遠柱收死艾達臣，波圖14分鐘先開紀錄。

路易斯迪亞斯把握魯賓戴亞斯一次誤傳，變成該名波圖球員的個人表演機會。（Getty Images）

曼城落後下施壓並立即收效，根度簡窄角度起腳被封，及後回傳予史達寧，今仗為曼城戴上隊長臂章的他在禁區內起腳時，比比隨即上前攔截，連消帶打正面「揼向」史達寧，球證的哨子聲隨即響起，吹罰12碼。阿古路操刀主射破網，他對上一次入球已是今年3月，如今打破231日的入球荒，20分鐘為球隊追成1：1平手。

阿古路操刀12碼建功，攻入今年3月後的首個入球。（路透社）

歐聯周三晚分組賽戰果：

+ 2 + 2 + 2

波圖完半場前有機會再次領先，前鋒馬利加（Moussa Marega）接應隊友直線傳送，並快艾達臣一步傳給奧利華拉近門起腳，幸好基爾獲加及時落腳護空門，兩軍半場打成1：1平手。

曼城換邊後戰至中段，憑根度簡罰球妙射破網，65分鐘反超前2：1。8分鐘後，後備入替的費倫托利斯（Ferran Torres）扣入大位建功，將比數擴大至3：1，最終「藍月亮」力保勝局，歐聯分組賽首戰反勝波圖3：1。

費倫托利斯首度為曼城在歐聯上陣便取得入球。（路透社）

比比大戰史達寧

葡萄牙守將比比除了在上半場侵犯史達寧外，戰至下半場末段二人再度對上，比比恃着身材優勢大力撞開史達寧。曼城翼鋒被他撞至倒地後，該名波圖隊長似乎認為史達寧有「插水」之嫌，大感不滿，向着對方呼喝並趁機以膝頭撞向史達寧，球證卻看不到事發經過，未有向比比出示任何警告，而網民隨即在網上為史達寧抱不平，直斥這個粗野犯規竟然沒有紅牌，絕對是比比走運。

比比上半場撞開史達寧，球證立即吹罰12碼。（路透社）

比比陰濕穿心腿犯規片段：

How did pepe not get a red card for this? He deliberately kneed sterling pic.twitter.com/TEpc4TgJ5t — CityCaptain🎃👻 (@CityCaptain2) October 22, 2020

另外，比賽末段入替的費蘭甸奴，上陣不足10分鐘便因傷退下火線，哥迪奧拿賽後指該名老將腿部受傷，或需要休息4至6個星期，而尼敦阿基在賽前1小時腹股溝受傷未能上陣。曼城「十字軍」行列再添兩將，加上迪布尼及加比爾捷西斯等球員，多達6名球員或未能在周末的聯賽中上陣。

費蘭甸奴末段入替，惜隨即受傷再度離場。（Getty Images）

【曼城十字軍名單】

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