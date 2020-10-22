【歐聯】拜仁延續連勝強勢贈馬體會4蛋　京士利高文獨力炮製3球

皇家馬德里主場爆冷2：3不敵殘陣的薩克達，同市宿敵馬德里體育會同日出戰，一同慘吃悶棍，作客歐聯衛冕球隊拜仁慕尼黑慘吞4蛋。 拜仁儼然成為馬體會前鋒蘇亞雷斯的煞星，該名烏拉圭箭頭正選上陣未有進帳外，連續兩場鬥拜仁竟合共慘吞12個失球。

歐聯冠軍拜仁慕尼黑與馬體會﹑薩爾斯堡及莫斯科火車頭同列A組，衛冕之路首仗主場鬥馬體會。上季歐聯全勝奪冠的拜仁，新一季繼續強勢，中堅蘇尼後上接應二傳攻門一射中柱，馬體會的防線先響起警號。

馬體會戰至中段終於失守，甘美治一記通透長傳，京士利高文入楔門前一控一射，冷靜射破奧比歷的十指關，28分鐘領先1：0。京士利高文入球後造就哥列斯卡，41分鐘勁射破網，半場帶兩球優勢返回更衣室。

哥列斯卡勁射破網，上半場末段擴大紀錄至2：0。（路透社）

歐聯周三晚分組賽戰果：

+ 2 + 2 + 2

馬德里體育會在換邊後取回不少攻勢，下半場初段祖奧菲歷斯更成功將皮球送入網窩，惜蘇亞雷斯恰巧站在拜仁門將紐亞前方，騷擾到紐亞的視線，入球被判無效。菲歷斯及後策動攻勢，由中圈一口氣推至禁區頂並橫傳予卡拉斯高，惟該名比利時翼鋒勁射柱邊出界。

馬體會兩個攻勢無功而還後，隨即再度失守，杜利素轟出一記世界波，使奧比歷鞭長莫及，加上京士利高文在72分鐘攻入「埋齋」一球，右路快放殺入禁區，並以兩次假動作擺脫對手後建功，最終拜仁4球大勝馬體會，延續去季強勢繼續贏波。

京士利高文今仗表現活躍，個人交出兩個入球及一個助攻。（路透社）

杜利素世界波片段：

施蒙尼上任馬體會領隊以來，執教超過480場賽事中，今仗再度4球落敗，追平執教以來的最大敗仗。施蒙尼直言拜仁今仗的決心是致勝因素，「對手今仗的把握力不俗，加上對方的爭勝決心十分堅定，對今仗有很大的影響。」

今仗與祖奧菲歷斯合作攻堅的蘇亞雷斯表現平平，戰至76分鐘退下火線，「阿蘇」面對拜仁再添一仗大敗。拜仁去季歐聯8強大炒巴塞8：2，當時蘇亞雷斯同樣在陣中，如今再失4球，兩仗合共失12球，平均不足14分鐘便失守一次。

蘇亞雷斯效力巴塞期間，鬥拜仁慕尼黑時同樣經歷大敗，卻攻入一個入球。（資料圖片／Getty Images）

蘇亞雷斯連續兩仗對拜仁，雖然效力不同球會，但未能逃過大敗的命運。（Getty Images）

【周二晚8場歐聯賽果】