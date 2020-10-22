【MLB世界大賽】光芒二壘手炮製兩支全壘打　牛棚阻道奇力挽狂瀾

MLB世界大賽（World Series）周四（22日）進行Game 2，光芒打擊線今戰「翻生」，二壘手班頓路維（Brandon Lowe）敲出兩支全壘打，為光芒取得3分，一班中繼投手又合力阻止道奇反擊，終以6：4擊敗道奇，總場數追成1：1平手。

光芒首戰被道奇王牌投手卡梳（Clayton Kershaw）壓制，終以3：8輸波，今場面對道奇總教頭羅拔斯（Dave Roberts）再次派出「假先發」岡素連（Tony Gonsolin），首局就有路維開炮，取得領先優勢。

路維第5局面對新星德斯汀美爾（Dustin May），將一個曲球打出場外，為光芒再取兩分，領先到5：0。

路維助光芒總場數追平1：1。（Getty Images）

美聯冠軍以加拉斯路（Tyler Glasnow）擔任Game 1先發，但這名27歲右投表現緊張，6次四壞保送失6分吞下敗投。今戰先發投手史尼爾（Blake Snell）首4局一直力壓道奇打線，直到第5局領先5：0下連失兩分，光芒總教練卡殊（Kevin Cash）果斷換人，從牛棚派出中繼投手阻止道奇反擊。

光芒最終以6：4擊敗道奇，總場數追成1：1平手。

美爾（圖）及岡素連於季後賽表現一般，仍未適應季後賽的頻密賽程。（Getty Images）

道奇新人投手季後賽表現不穩

道奇今戰輸波兩大原因是沒有得到足夠休息的先發投手，以及岡素連及美爾兩名新人投手狀態低迷。

力戰勇士7場，道奇於第6場用上了美爾任先發，但一局後就換上岡素連繼續，保留了卡梳，讓該名33歲投手可以於世界大賽Game 1出場。不過，第5局時道奇已用了4名投手，但仍是不能止血。

岡素連今仗投了1.1局失1分，美爾投1.1局失3分，二人在季後賽表現低迷，似乎未能適應進入10月季後賽的不正常賽程，岡素連及美爾在例行賽合共防禦率2.46，但今年季後賽卻是7.02。

史尼爾4.2局壓制道奇打線。（Getty Images）

羅拔斯賽後亦表示不能要求兩人太多：「老實說，短先發、改任中繼對他們都是頗大的要求，大家都要適應特定角色，當大家連續7日都要比賽，在國聯冠軍戰盡能力取得最多出局數，他們都置身於『未知領域』。」

羅拔斯又讚二人未有以季後賽角色有變，賽程太密作為表現不濟的藉口，「但仍要他們在關鍵時刻守住球隊，才可以奪得世界冠軍。」

光芒第3仗將要面對道奇另一強投標拿，勢必是場苦戰。（Getty Images）

雖然今仗光芒成功扳回一城，但明日第3戰將要面對道奇另一強投標拿（Walker Buehler），打擊線要面對一場苦戰，能否鬥到最後，就要看Game 3先發投手查理摩頓（Charlie Morton）能否頂得住道奇打線的進攻。

第3戰對兩隊都是關鍵，因為Postseason歷史上94次7場4勝制的系列賽，贏得第3場的一方有65次可以笑到最後。

2020年MLB世界大賽Game 2精華：